Гигантские элитные апартаменты сына экс-начальника службы охраны Лукашенко также арестованы 10 29.04.2019, 19:39

6,677

Силовик подарил квартиру сыну пять лет назад, получив участок в Дроздах.

Заместитель секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин арестован. Комитет государственной безопасности завел на него уголовное дело.

Спецслужбы описали коттедж Втюрина в «Дроздах-2», однако это не единственное имущество, которым заинтересовались силовики.

Как стало известно «Нашей Ниве», наложен арест и на апартаменты, которые принадлежат сыну Андрея Втюрина.

Антон Втюрин — сын арестованного заместителя секретаря Совета безопасности

Фото из твитера

Дело в том, что пять лет назад, получив участок в Дроздах, силовик подарил предыдущую квартиру сыну.

Теперь 26-летнему Антону Втюрину принадлежит гигантская квартира в элитном доме на улице Жасминовой в Минске. Площадь жилья - почти 170 квадратных метров.

Сколько может стоить такая квартира? В соседнем доме кто-то продает жилье такой же площади. Квартира оценена на $550 тысяч.

Элитные многоэтажки на улице Жасминовой. В каждом таком доме всего 8-10 огромных квартир.