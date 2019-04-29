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Гигантские элитные апартаменты сына экс-начальника службы охраны Лукашенко также арестованы

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  • 29.04.2019, 19:39
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Силовик подарил квартиру сыну пять лет назад, получив участок в Дроздах.

Заместитель секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин арестован. Комитет государственной безопасности завел на него уголовное дело.

Спецслужбы описали коттедж Втюрина в «Дроздах-2», однако это не единственное имущество, которым заинтересовались силовики.

Как стало известно «Нашей Ниве», наложен арест и на апартаменты, которые принадлежат сыну Андрея Втюрина.

Антон Втюрин — сын арестованного заместителя секретаря Совета безопасности
Фото из твитера

Дело в том, что пять лет назад, получив участок в Дроздах, силовик подарил предыдущую квартиру сыну.

Теперь 26-летнему Антону Втюрину принадлежит гигантская квартира в элитном доме на улице Жасминовой в Минске. Площадь жилья - почти 170 квадратных метров.

Сколько может стоить такая квартира? В соседнем доме кто-то продает жилье такой же площади. Квартира оценена на $550 тысяч.

Элитные многоэтажки на улице Жасминовой. В каждом таком доме всего 8-10 огромных квартир.
Семье Втюрина принадлежит квартира в одном из этих домов

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