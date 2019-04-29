«Белнефтехим» потребует компенсацию из-за поставки «грязной» российской нефти 3 29.04.2019, 19:44

Сумму ущерба в концерне пока не озвучили.

В "Белнефтехиме" сообщили, что вопрос компенсации издержек из-за поставки в Республику Беларусь некачественной нефти Urals остается пока нерешенным, и заявили о намерении потребовать от российской стороны соответствующие суммы.

"Вопрос компенсации не снимается. Белорусская сторона будет требовать компенсации издержек для субъектов хозяйствования и для государства", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Сумму ущерба в концерне "Белнефтехим" пока не озвучили.

"Ситуация не урегулирована. Каждый новый день для белорусской стороны оборачивается недополученными доходами. Поэтому о конкретной сумме ущерба говорить еще рано", — сказал представитель концерна.

При этом там подчеркнули, что концерн и организации ведут ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти.

21 апреля госконцерн "Белнефтехим" в Беларуси из-за обнаружения повышенного содержания хлороорганических соединений в сырье приостановил экспорт нефтепродуктов и пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.