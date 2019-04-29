Financial Times: Brexit грозит фунту утратой статуса резервной валюты 29.04.2019, 20:13

Фунт — четвертая по популярности резервная валюта в мире после доллара США, евро и иены.

Выход Великобритании из Евросоюза приведет к ослаблению, если не утрате фунтом стерлингов статуса резервной валюты. Об этом пишет Financial Times (перевод - thebell.io) со ссылкой на опрос специализированного журнала Central Banking Publications.

Издание опросило 80 управляющих резервами центробанков с суммарными активами $7 трлн. Более трети заявили, что после Brexit снизят долю фунта в резервах.

Это будет означать ослабление британской валюты и рост стоимости заимствований, которая сейчас относительно ниже именно из-за резервного статуса фунта.

Некоторые управляющие присматриваются к юаню и бондам развивающихся стран в качестве резервных активов.

«Очевидно, что они предвидят влияние Brexit на резервы в фунтах. Разрыв с ЕС видится источником неопределенности и волатильности, что управляющим резервами не нравится по определению. Они считают Brexit разрушительным — как в плане реакции рынка, так и особенностей учета и отношений с третьими сторонами», — приводит газета слова издателя Central Banking Publications Ника Карвера.

Фунт — четвертая по популярности резервная валюта в мире после доллара США, евро и иены — на него приходится 4,5% мировых валютных резервов. После референдума о Brexit в июне 2016 года долларовый эквивалент британской валюты почти не изменился, хотя ее курс за это время снизился с $1,45 до $1,29, пишет FT. Это означает, что центробанки все это время ждали окончательных условий выхода Великобритании из ЕС.

Евросоюз в этом месяце разрешил Великобритании продлить срок принятия решения о Brexit до 31 октября.

Международные резервы российского ЦБ в марте восстановились до «докрымского» уровня — почти $490 млрд. В прошлом году на фунт приходилось 7,8% резервов.