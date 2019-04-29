Новая тональность Роман Попков

29.04.2019, 20:41

Украина должна говорить о Путине как Киевская Русь о поехавшем князьке-узурпаторе, окопавшемся в лесах.

Мне ответ Зеленского Путину понравился.

Это действительно новая тональность, и именно эта тональность, несмотря на слова о деэскалации - она как раз-таки наступательная в политическом смысле. Об Украине вновь говорится как о примере для всех постсоветских пространств - со времен победы Майдана и самых первых месяцев войны украинские официальные лица так не говорили, они предпочли на годы замкнуться в оборонительном национализме.

Оборонительный национализм - это то, что дает неплохой пиар на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе войны с волевым и сильным врагом это так себе инструмент. В борьбе с мессиански настроенным противником нужно самим иметь представление о собственной исторической наднациональной миссии - не понимаю, какого черта был забыт опыт Холодной войны в этом смысле.

И вот Зеленский говорит об Украине как о факеле во тьме, как о примере для народов, находящихся под властью тиранов.

"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь". Сильная формулировка. Насколько я помню события 2014 года, множество молодых, честных и умных людей Одессы, Херсона, Донбасса и прочего "юго-востока" сделали свой выбор, встали под желто-синий флаг не из-за особенной любви к мове и вышиванкам, а именно потому что украинский политический выбор в текущих условиях - это свобода, достоинство и честь. Любовь к вышиванкам и мове приходила следом, уже как к части этого идеологического, мировоззренческого, ценностного выбора.

"Свобода, достоинство и честь" - хороший, правильный девиз в борьбе с путинской РФ. В борьбе с режимом, у которого нет ни достоинства, ни чести.

Порошенко и его бюрократия таким языком писать не могли, все заявления Пороха на внешнеполитическую тему были унылыми, квадратными и (не смотря на оперирование "право-консервативными ценностями") абсолютно советскими по стилистике. "Агрессия бубубу, ГРУ бубубу, войска бубубу". Знаете, как нельзя говорить в условиях информационной войны? Нельзя говорить так, чтобы враг мог твои высказывания самодовольно цитировать. Вот порошенковские высказывания наши кремлевские СМИ цитировали целыми простынями, абзацами. С насмешкой что вот мол, "посмотрите, какой идиот, наших войск там нет, а он все долдонит, на Россию валит свои проблемы". Я понимаю всю возмутительность, весь цинизм такого подхода кремляди, но такой подход вполне работал.

Обращение Зеленского им цитировать будет тяжело, потому что Зеленский бьет по внутренним проблемам кремлевского режима (то, что давно нужно было делать, переносить информационную войну на политическую территорию противника).

Что федеральный телеящик будет цитировать? Про то, какие права и преимущества на самом деле дает паспорт РФ? Про право быть арестованным за мирный протест? Про отсутствие конкурентных выборов и естественных прав и свобод человека? Про русский народ как "новую нефть"?

Это очень неудобный текст, он взбесит Кремль. Такие тексты и нужно писать - чтобы враг бесился, а его сторонники подвергались деморализации. А вот почитав или послушав Порошенко, сторонники "русского мира" (особенно на востоке Украины) сплачивались, сбивались в кучу еще сильнее. Даже приободрялись.

Украина должна говорить о Путине как Киевская Русь о поехавшем князьке-узурпаторе, окопавшемся в лесах. Но без всяких матерных оскорблений, которые тоже уже набили оскомину. Тональность и достоинство Киевской Руси, голос матери городов русских, а не местечкового национализма - это то, что дает перспективы.

Тут журналист Васюнин, любитель “ДНР” и “ЛНР”, с тревогой пишет, что услышал в заявлении Зеленского "знакомые нотки", что формулировку "новая нефть" явно российский автор для нового украинского президента написал. Вот на самом деле хорошо бы если так. Это значит, что путинским режимом в Киеве будут наконец-то заниматься люди, которые в этом разбираются. Есть шанс, что Украина начнет наконец выигрывать у Кремля информационную войну.

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Я не хочу раньше времени прямо вот по-настоящему очаровываться. Я не знаю, каким будут Зеленский президентом во внутриукраинском плане, это пусть сами украинцы там оценивают. Мне, как врагу путинского Кремля важнее, каков будет Зеленский на международной арене. Пока мне нравится, дальше смотрим.

Роман Попков, «Телеграм»