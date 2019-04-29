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Как сборная Литвы чуть не выиграла и обнажила проблемы белорусов

  • Филипп Матюшонок
  • 29.04.2019, 20:49
  • 1,285

Ноги унесли — но дальше будет сложнее.

Моветон — прогнозировать дальнейшей развитие событий лишь по трем периодам. Неправильно — критиковать национальную сборную по итогам лишь одного матча (к тому же выигранного). Странно было бы не поговорить о проблемах, которые в матче с литовцами были на лицо.

Хоккей в Литве. Краткая справка.

— Количество хоккеистов — 2466 (население — 2 823 859). В Беларуси — 5370 (9 549 547)*.

— Количество катков — 9 (6 крытых, 3 под открытым небом). В Беларуси — 41 (38+3).

— В чемпионате Литвы выступают четыре команды. Они полупрофессиональные по своей сути.

— 40-летний капитан сборной Литвы Дайнюс Зубрус провел на площадке 21 минуту 57 секунд (второй показатель в команде), забросил шайбу и завершил матч с коэффициентом полезности "+1". Зубрус завязал с хоккеем три года назад.

— Автор первой литовской шайбы Даниэл Богдзюл выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Германии.

*Данные ИИХФ в сезоне-2017/18.

"Два броска Каспарайтиса от чужой синей линии, обыгрыш Зубруса один в один — вот мы уже получили три гола. А нам нужно забить четыре. Уже проблема. Нужно настраиваться, чтобы не дать возможности почувствовать себя в игре ни Копитару, ни знаменитым литовцам, ни канадцам в форме Южной Кореи".

Геннадий Савилов

— Проваленный старт. Он был всем очевиден. Он огорошил, облил холодненькой водичкой. Белорусы отдали дебют сами, своими собственными руками, вместе с передачей на выход один в ноль Богдзюлу, вместе с пятаком Зубрусу. И клюшка в крагах не держалась, и щитки не сводились. И 0:2 в матче с номинально самой слабой командой турнира. Все, как глава ФХБ Геннадий Савилов "прописал". Правда, для этого не понадобился даже Каспарайтис и его броски от своей синей. Хватило молодежи и суперветерана. Но в чем причина? Предстартовый мандраж? Но откуда он у команды, которая доселе столько лет провела в элите. Недооценка? Но ведь сами перед чемпионатом говорили, что слабых соперников нет. Недонастрой? Но это чемпионат мира с максимальной задачей, когда еще настраиваться. Ведь новости из лагеря сборной прилетали только положительные. Атмосфера — классная, готовы к бою. В общем, этот пункт должен стать одним из главных в послематчевом анализе Андрея Сидоренко. Как такое могло произойти, и что с этим делать.

— Слабое командное взаимодействие, проблемы с позиционным наступлением. Увы, в последнее время это главные составляющие неудач нашей команды. Но ведь литовцы не то что звезд с неба не хватают — все видели их состав. Кажется, выигрывай силовую борьбу, двигай шайбу, бросай по углам, побеждай уверенно. Нет. Что-то подобное мы увидели лишь на одном отрезке игры. Во втором периоде, большинство и продолжение наступления по инерции. Белорусы заперли литовцев в зоне минуты на четыре. Но, что характерно, так и не забросили. Хотя литовцы в условиях дальней скамейки отбивались из последних сил в прямом смысле этого слова. Нет, броски если и следовали, то прямиком в грудь Армалису. Который, хоть и играет в чемпионате Швеции, каким-то небожителем явно не казался.

В остальном, наступление не ладилось. Только отрезками, на индивидуальном мастерстве Платта, Бэйлена. На напоре Демкова, который, надо признать, удачно вписался в первое звено и стал одним из главных авторов третьей шайбы. На чужом пятаке белорусы тоже не были королями, хотя по ходу встречи давление все же усилили, что и принесло победный гол Феоктистова. Явно неожиданным моментом стала для белорусов активная силовая игра соперников. Литовцы ничего не боялись, уверенно прессинговали, фактически, лишь раз ошибившись в средней зоне — в моменте с голом братьев Малявко. Но ошибка эта спесь с балтов не сбила. Один из литовцев даже чуть не "отправил" на скамейку горообразного Евенко! Соперники белорусов, в общем, свою линию гнуть продолжили и доставили немало проблем в концовке.

Кстати, щепотку позитива. К кому не может быть претензий, так это к Джеффу Платту. Он и шайбу забросил, можно сказать, ключевую, и под мощнейший бросок лег, рискуя здоровьем. В общем делом подтвердил постулированное накануне чемпионата запредельное желание помочь сборной вернуться в элиту.

— Позволили литовцам вернуться в игру в конце матча. Еще один крайне тревожный момент. Если литовцы простили, ограничившись одним голом, словенцы или, тем более, казахстанцы не простят. Не простят такой нервной и нерешительной игры в последней четверти третьего периода, когда команда калибра сборной Беларуси должна спокойно доводить игру до победы.

— Ливень индивидуальных ошибок. С чем это связано, непонятно. Обрезка на своей синей, пас чужому в круге вбрасывания у собственных ворот — это только две самые грубые из них. И литовцы реализовали 50%. Другие реализуют все. Если так наказывает Зубрус, то чего тогда ждать от Копитара?

— Последний рубеж? Вы, конечно, можете сказать, что вратарь ни в чем не виноват. Ведь все решили ошибки его защитников и нападающих. Но 10 сэйвов после 13 бросков, гол в ближний угол, гол между щитков... Спишем на "первый блин"?

...Но победа, есть победа. Все эти пункты в теории можно списать на "первый матч", "вкатываемся в турнир", "правильно раскладываем силы по дистанции". Но тревожиться мы право имеем. Ибо действительно тревожно. А уже завтра у нас — злющие после оплеухи от корейцев венгры. Наши старые, прости Господи, знакомые. А дальше — только сложнее. Сдюжить бы....

ЛИТВА — БЕЛАРУСЬ — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

ЛИТВА: Армалис; Алишаускас — Протченко, Босас — Зубрус (к) — Кракаускас; Домейка — Катулис, Балтруконис — Веренис — Дан.Богдзюл; Румшявичюс — Круковский, Червертак — Чижас — Гинтаутас; Бенджюс — Мисюк — Ягелавичюс; Гусевас.

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Осипков); Лисовец — Бэйлен, Демков — Ковыршин — Платт; Хенкель — Соловьев, Сушко — Шарангович — Лопачук; Евенко — Устиненко, Китаров — Волков — Феоктистов; С.Малявко — Кислый — А.Малявко; Бокун.

ШАЙБЫ: 1:0 — Дан.Богздюл (2.52 — мен.). 2:0 — Зубрус (Дан.Богздюл, Кракаускас, 8.23). 2:1 — Лопачук (8.51). 2:2 — С.Малявко (А.Малявко, 15.52). 2:3 — Платт (Ковыршин, 16.35). 2:4 — Феоктистов (Бэйлен, Лисовец, 43.00). 3:4 — Гинтаутас (Четвертак, 52.34).

Филипп Матюшонок, «Прессбол»


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