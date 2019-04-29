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Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 мая

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  • 29.04.2019, 21:02
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Об этом сообщил пресс-секретарь Путина.

Специально никого из глав иностранных государств на празднование Дня Победы в Москву представители Кремля не звали.

Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В связи с этим, отметил он, приезда зарубежных лидеров на мероприятия 9 мая в столицу российские власти не ожидают. «Нет», — ответил представитель Владимира Путина на соответствующий вопрос. Других комментариев по этому поводу он не дал.


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