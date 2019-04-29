Пучдемону не разрешили участвовать в выборах в Европарламент 29.04.2019, 21:38

Карлес Пучдемон

ЦИК Испании отказала бывшему главе правительства Каталонии.

Центральная избирательная комиссия Испании отказала бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европарламент. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на EFE в понедельник, 29 апреля.

Отмечается, что такие же решения ЦИК принял в отношении бывших советников правительства Пучдемона – Антони Комина и Клары Понсати.

Таким образом, ЦИК Испании поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение независимости Каталонии.

Пучдемон, Комин и Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии Вместе за Каталонию в рамках блока Свободные за Европу.

Как известно, выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая.