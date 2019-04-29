Как белорусские сельчане борются с чиновниками за качество жизни 1 29.04.2019, 21:56

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Фото: Мария Амелина

Сельчане шокированы хамством чиновников.

Вместо того, чтобы семье с детьми из аварийного дома помочь с ремонтом или с согласованием реконструкции, чиновники угрожают рачительным сельчанам отнятием детей, судами и штрафами. Аварийности не признают и подменного жилья для детей у них тоже не нашлось. А вот бумаги и времени на написание предупреждений достаточно, пишет «Белсат».

Семья пастора Алексея Степановича перебралась в Дятловский район из Брестской области лет 7 назад. Поселились в доме от прихода. А в прошлом году дом начал разваливаться.

«Раньше этого не было. Ничего этого не было – обои висели ровно, все нормально было. Буквально с прошлогоднего мая стали трескаться обои, потом стена стала расходиться сильнее, потом она начала изгибаться постепенно», – говорит Нина Степанович, жительница деревни Хвиневичы.

Стал заметно проседать потолок и давить на деревянные перегородки. А в семье – трое детей, и родители волнуются, безопасно ли им оставаться в комнатах.

Дом принадлежит приходу, и на его ремонт церковь денег не имеет. А чиновники считают, что ремонт вообще не нужен. Чтобы доказать обратное, нужна экспертиза, которая стоит 500 рублей. Нина решила, что вместо кабинетных расходов лучше эту сумму пустить на ремонт.

Помочь семье решили родные: приобрели для Ольги, матери Нины, в этой же деревне старый дом за 5 тысяч рублей. Чтобы там можно было спокойно сделать ремонт и забрать детей, если нынешний дом станет еще опаснее.

Без помощи, но с угрозами

Ольга начала делать ремонт, не пряталась, а председатель сельсовета весь процесс видел и никаких замечаний не высказывал. А потом по деревням проехала проверка в поисках самостроев и нашла многочисленные нарушения в доме госпожи Ольги.

Дощатые стены женщина заменила на блоки, сделала перепланирование, достроила пару метров веранды, покрыла крышу. Взяла кредит на окна.

«Но когда я 7 декабря прописала детей, сразу пришло предписание: прекратить ремонт и стройку. Мы остановили. Мы до сих пор ничего не можем сделать», – объясняет Ольга Хлебовец, бабушка детей.

Женщина согласна, что нарушила правила. Но так произошло потому, что не смогла от сельсовета и райисполкома получить поддержки с ремонтом старого дома, в котором в любой момент может обвалиться потолок. Ни времени, ни денег в семье на все согласования и проекты просто нет. А жизнь детей дороже штрафов.

«Войдите в наше положение! Дайте нам ни денег, ничего – дайте нам время! Дайте нам чуть-чуть, полгода, семь месяцев, а дальше судите, люди, как можете», – не скрывает слез Ольга.

Эта проблема по сути возникла на пустом месте. И больше свидетельствует о неспособности или нежелании местных властей решить самые простые бытовые вопросы. Но не успела наша съемочная группа уехать, как женщинам позвонили и из прихода, и из исполкома и пообещали посодействовать в решении проблемы.

Адвокаты тем временем объясняют, что порядок согласования зависит от вида проведенных строительных работ.

«Например, разрушение несущих стен, наращивание дополнительного этажа, мансарды в пределах существующего фундамента – это все уже требует определенных вложений, определенных расчетов», – объясняет адвокат Владимир Шапошников.

Если работы уже закончены, то надо либо обратиться в сельсовет с просьбой принять в эксплуатацию уже существующую застройку, или в суд. Обычно, когда дом построен, никто его не разрушает.

Из опыта адвокатов в спорах по поводу стройки никогда не бывает стороны, которая абсолютно права. Здесь обращение владельца в сельсовет за разрешением и нормальное знание чиновниками норм законодательства сразу бы предупредили все споры в будущем.