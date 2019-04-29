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Видеофакт: атмосфера на трибунах во время матча ЧМ Беларусь - Литва

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  • 29.04.2019, 22:07
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Чемпионат мира в дивизионе 1 проходит в Нур-Султане.

Корреспондент Pressball.by Сергей Малышко снял видео трибун во время матча стартового тура чемпионата мира, в котором сборная Беларуси одержала трудовую победу над командой Литвы (4:3).

Главный тренер нашей национальной дружины Андрей Сидоренко рассказал про атмосферу на арене во время поединка.

- Как вам атмосфера на трибунах?

- Отличная. Спокойная. (улыбается). Было видно и слышно, как нас поддерживали наши болельщики. Спасибо им за это. Нам важна эта победа, проходных матчей здесь не будет.


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