В Польше пройдут концерты в связи с 15-летием вступления в ЕС 2 29.04.2019, 22:14

30 апреля на Национальном стадионе в Варшаве состоится концерт под открытым небом «Играем для Европы».

Во вторник, 30 апреля, на Национальном стадионе в Варшаве состоится концерт под открытым небом «Играем для Европы». Этот концерт инициирует празднования 15-летия вступления Польши в Европейский союз, передает «Радио Польша».

В культурной программе запланированы также семейный пикник в парке Лазенки, концерт «Европейская симфония» в «Большом театре-Национальной опере» и выставка «Отцы-основатели ЕС», — сказал исполнительный директор Национального центра культуры Польши и уполномоченный по празднованию Рафал Вишневский.

«Национальный центр культуры проводит различные мероприятия, встречи, выставки, но прежде всего, совместное празднование в период с 30 апреля до 5 мая. С 30 апреля на 1 мая состоится концерт на территории Национального стадиона. Мы пригласили выступить известных польских артистов. Будет звучать поп, рок-музыка, но также будет несколько хип-хоп композиций — будет звучать музыка на любой вкус», — сказал Рафал Вишневский.

1 мая в «Большом театре-Национальной опере» состоится концерт «Европейская симфония», — напоминает дирижер Лукаш Борович. «Мы услышим уникальный концерт, на котором я имею честь выступить вместе с Национальным симфоническим оркестром Польского радио, а также с хором «Большого театра-Национальной оперы». В первой части концерта, которая будет посвящена классической музыке, мы исполним финал симфонии № 9 Бетховена, а также польское музыкальное произведение – известный полонез Войцеха Киляра», — сказал он.

Во второй части вечера Радзимир Дембский представит композиции, относящиеся к музыкальным течениям и жанрам современной Европы и мира.