закрыть
30 апреля 2019, вторник, 0:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Польше пройдут концерты в связи с 15-летием вступления в ЕС

2
  • 29.04.2019, 22:14

30 апреля на Национальном стадионе в Варшаве состоится концерт под открытым небом «Играем для Европы».

Во вторник, 30 апреля, на Национальном стадионе в Варшаве состоится концерт под открытым небом «Играем для Европы». Этот концерт инициирует празднования 15-летия вступления Польши в Европейский союз, передает «Радио Польша».

В культурной программе запланированы также семейный пикник в парке Лазенки, концерт «Европейская симфония» в «Большом театре-Национальной опере» и выставка «Отцы-основатели ЕС», — сказал исполнительный директор Национального центра культуры Польши и уполномоченный по празднованию Рафал Вишневский.

«Национальный центр культуры проводит различные мероприятия, встречи, выставки, но прежде всего, совместное празднование в период с 30 апреля до 5 мая. С 30 апреля на 1 мая состоится концерт на территории Национального стадиона. Мы пригласили выступить известных польских артистов. Будет звучать поп, рок-музыка, но также будет несколько хип-хоп композиций — будет звучать музыка на любой вкус», — сказал Рафал Вишневский.

1 мая в «Большом театре-Национальной опере» состоится концерт «Европейская симфония», — напоминает дирижер Лукаш Борович. «Мы услышим уникальный концерт, на котором я имею честь выступить вместе с Национальным симфоническим оркестром Польского радио, а также с хором «Большого театра-Национальной оперы». В первой части концерта, которая будет посвящена классической музыке, мы исполним финал симфонии № 9 Бетховена, а также польское музыкальное произведение – известный полонез Войцеха Киляра», — сказал он.

Во второй части вечера Радзимир Дембский представит композиции, относящиеся к музыкальным течениям и жанрам современной Европы и мира.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич