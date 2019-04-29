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Главарь «Исламского государства» впервые за пять лет появился на видео

  • 29.04.2019, 22:10
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На видео аль-Багдади с другими террористами говорит о битве за сирийский город Багуз.

Террористическая группировка «Исламское государство» распространила видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Как уточняет Associated Press, он появился перед камерой впервые с 2014 года.

На видео аль-Багдади с другими террористами говорит о битве за сирийский город Багуз, передает meduza.io.

Багуз — последний город в Сирии, находившийся под контролем «Исламского государства». В конце марта после полуторамесячных боев отрядам сирийской оппозиции удалось полностью очистить город от террористов.


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