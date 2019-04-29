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Прачечная за полцены: какие скидки подготовили для ветеранов ВОВ в Беларуси

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  • 29.04.2019, 22:29
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Также ветеранам предоставят возможность бесплатно позвонить по стране.

Бесплатные звонки по стране, скидки на услуги бань и прачечных, а также стрижки по ценам ниже, чем в обычные дни. Организации торговли и сервиса подготовили специальные предложения ко Дню Победы. Некоторые из них будут оказывать услуги ветеранам и инвалидам ВОВ абсолютно бесплатно, другие же — со скидкой (от 20% до 95%), передает tut.by.

Так, «Белтелеком» 9 мая предоставит инвалидам и участникам ВОВ бесплатные междугородные телефонные звонки по Беларуси. На международные звонки и звонки со стационарного телефона на мобильный акция не действует.

В Минске «Городские бани» для ветеранов ВОВ представят скидку в 50% на услуги общих отделений бань и индивидуальных душевых кабин (акция действует в течение года), сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Столичное предприятие «БытЭкс» с 3 по 13 мая предложит скидку 20% на услуги общих и душевых отделений для участников ВОВ и бывших несовершеннолетних узников.

В Минске ветераны ВОВ смогут в числе прочего получить скидки на услуги парикмахерских, прачечных, фотоателье, мастерских по ремонту обуви и ювелирных украшений. Но в некоторых случаях есть ограничения. К примеру, в некоторых химчистках — по количеству вещей, которые приведут в порядок со скидкой.

Напомним, ветеранам ВОВ и отдельным категориям белорусов, пострадавших от последствий войны, с 1 июня до 1 июля окажут единовременную матпомощь.


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