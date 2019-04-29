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Задержанный экс-начальник охраны Лукашенко в 2010 году руководил эвакуацией в Беларусь беглого Курманбека Бакиева

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  • 29.04.2019, 22:38
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Андрей Втюрин

Что еще известно об Андрее Втюрине?

Информация о том, что задержан один из заместителей госсекретаря Совбеза, появилась на выходных. По некоторым данным, причина задержания - подозрение во взятке, фигурировала даже сумма - 150 тысяч долларов. «Наша Нiва» называет имя задержанного. Это Андрей Втюрин, который сейчас является заместителем госсекретаря Совета безопасности. А до этого он долгое время возглавлял Службу безопасности правителя Беларуси. По некоторым данным, коттедж Андрея Втюрина в элитном поселке «Дрозды-2» сейчас опечатан.

- Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Втюрина, без комментариев, - сообщил kp.by официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.

В последний раз имя Андрея Втюрина фигурировало в СМИ 28 марта – полковник выступил на заседании облисполкома по профилактике правонарушений.

Андрей Втюрин в Купаловском театре. 2003 год.
Фото: пресс-служба президента

Андрей Втюрин лишился должности главы Службы безопасности правителя из-за телефонного розыгрыша?

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году — Академию МВД Беларуси.

С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси. Был командиром взвода батальона специального назначения в/ч 3214, в мае 1993 получил право ношения крапового берета.

Примерно в то же время он попал в структуру Службы безопасности президента, которую в 2007 году и возглавил. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.

В 2010 году Втюрин руководил операцией по доставке в Беларусь беглого Курманбека Бакиева:

- Мы просто выполнили приказ «президента». Сегодня Бакиев вместе с семьей находится в Минске под охраной белорусского государства, - говорил тогда Андрей Втюрин.

Андрей Втюрин значился среди 160 белорусских чиновников, которым Евросоюз в феврале 2011 года запретил въезд на территорию ЕС.

В 2014 году Андрея Втюрина уволили с должности начальника Службы безопасности правителя. Поговаривали, что это из-за скандала с пранком – телефонным розыгрышем, который устроил пранкер Вован. Он дозвонился белорусскому диктатору и представился сыном Януковича. Запись звонка попала в сеть. Пранкер уверяет, что звонок был настоящий однако Лукашенко все отрицал:

- Меня никто никогда не разыгрывал. И никаких Вованов я не знаю, - говорил тогда правитель. - Никогда никто не соединит с президентом, если человека не проверят. Тем более, если это звонок из-за границы. Тогда это была Петкевич, она прорабатывала этот вопрос, что-то соединяла, говорила, что якобы появилась в прессе какая-то моя прямая речь, но это неправда.

Заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Ноябрь 2018.
Фото: БелТА.

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