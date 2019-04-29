Еврокомиссия выделит молодым аграриям кредиты на 1 млрд евро 29.04.2019, 23:02

Кроме того, еще один миллиард евро выделят частные европейские банки.

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк открыли для молодых аграриев кредитную линию в размере 1 млрд евро. Это было сделано в ответ на проблемы молодых фермеров в получении кредитов в банках, передает «Радио Польша».

Теперь у них будет более легкий доступ к кредитам на более выгодных условиях с более низкой процентной ставкой и увеличенным сроком погашения долга вплоть до 15 лет. Также у молодых аграриев будет возможность откладывать выплаты по кредитам на несколько лет в неурожайные годы.

«Впервые в истории вместе с Европейским инвестиционным банком мы запускаем программу для молодых фермеров на 1 млрд евро. Кроме того, частные банки в государствах-членах ЕС смогут увеличить эту поддержку еще на миллиард евро », - отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

В Европейском инвестиционном банке, в свою очередь, подчеркнули, что это одна из крупнейших инициатив в отношении финансирования сельского хозяйства ЕС. В рамках кредитной программы не предусмотрены какие-либо разделения на государства-члены, кредиты будут выделяться по мере поступления заявок.