ЦИК Украины: Зеленский опережает Порошенко на 2,7 миллиона голосов 3.04.2019, 7:36

ФОТО: 24 КАНАЛ

Обработано 99,88% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,88% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.

Фото: ЦИК

- шоумен Владимир Зеленский - 30,23%

- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%

- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,67%

- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,

- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,47%,

- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,

- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

После обработки 99,81% протоколов у Зеленского было 30,22%; Порошенко - 15,95%; Тимошенко - 13,39%.

Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 98,81% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,28%.