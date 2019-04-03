НАТО значительно усилит военное присутствие в Черном море 2 3.04.2019, 7:44

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Цель состоит в том, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

НАТО намерено значительно расширить военное присутствие в Черном море с целью гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

С таким объявлением выступила на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне посол США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон, сообщает «Голос Америки».

По ее словам, на открывающимся в Вашингтоне совещании министров иностранных дел стан НАТО будет принят так называемый «черноморский пакет», который предусматривает активные меры по поддержке Украины в ее конфликте с Россией.

«Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», - сказала Хатчисон.

Посол добавила, что на данном этапе требуется уделать бассейну Черного моря «больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены», чтобы страны региона «были свободны от российского вмешательства».

Посол не сообщила конкретных подробностей плана.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше», - сказала Хатчисон.

По словам посла, рассматриваемые НАТО шаги «чрезвычайно важны» для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.

«Россия размещает вооружения в Крыму, а Крым - это часть Украины», - заявила Хатчисон.

Она также подчеркнула, что США и страны - члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

«Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России», - сказала Хатчисон.

Между тем высокопоставленный представитель Госдепартамента, который выступил перед журналистами на условиях сохранения анонимности, отметил, что «черноморский пакет являются частью ответа на проблемы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.

«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере», - отметил он.

Россия захватила Крым в 2014 году, и представители США и НАТО считают, что она использует Керченский пролив для блокировки доступа к украинским портам в Азовском море.

США и Евросоюз призывают Москву освободить моряков, которые находятся в следственном изоляторе с тех пор, как в ноябре Россия захватила три корабля украинских ВМС и их экипажи.

Украина настаивает, что корабли были захвачены незаконно, и обвиняет Россию в военной агрессии.