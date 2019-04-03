закрыть
3 апреля 2019, среда, 9:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Почему Анфимов ополчился на правительство Румаса?

6
  • 3.04.2019, 7:55
  • 2,641

Глава Госконтроля не постеснялся жестко покритиковать правительство.

Произошло это на совещании у Лукашенко по вопросам регионального развития. Леонид Анфимов вспомнил о задаче Лукашенко достичь к концу следующей пятилетки ВВП в $ 100 миллиардов. По словам главы Госконтроля, по итогам 2018 года и первым месяцам 2019-го уже можно сказать, что задача «решается из рук вон плохо», пишет «Солидарность».

– Пока подходы и правительства, и на местах чем-то напоминают действия старого правительства в Орше: шума много, а на выходе пока неутешительный результат, – позволил себе выпад Леонид Анфимов (цитируется по БелТА).

Не много ли взял на себя глава Госконтроля, давая оценку новому правительству?

Первое, на что стоит обратить внимание: Анфимов пошел в атаку на премьер-министра и компанию уже после того, как их пожурил сам Лукашенко. Чуть ранее глава государства покритиковал правительство за проблемы с выплатой и ростом зарплат, отметив, что «люди хотят каждый день кушать».

В этом смысле выпад Анфимова можно объяснить традиционным поддакиванием со стороны чиновников рассерженному Лукашенко с целью продемонстрировать единомыслие с ним.

Кроме этого, вспоминаются события недельной давности, когда на какое-то время показалось, что Анфимов в шаге от увольнения. Увидев ту самую корову в Шкловском районе, Лукашенко возмутился: «Зачем вы меня сюда привезли? Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову следом сюда? А Анфимова выгнал как минимум с работы?»

Но главу Госконтроля пронесло: в течение часа он уже получал от главы государства указания возбудить уголовные дела. Что оперативно и сделал.

И все же страх у Анфимова, наверняка, остался. Вот и приходится обличать других, чтобы не дай бог вновь не вызвать гнев диктатора на себя.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип