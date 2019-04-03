Почему Анфимов ополчился на правительство Румаса? 6 3.04.2019, 7:55

2,641

Глава Госконтроля не постеснялся жестко покритиковать правительство.

Произошло это на совещании у Лукашенко по вопросам регионального развития. Леонид Анфимов вспомнил о задаче Лукашенко достичь к концу следующей пятилетки ВВП в $ 100 миллиардов. По словам главы Госконтроля, по итогам 2018 года и первым месяцам 2019-го уже можно сказать, что задача «решается из рук вон плохо», пишет «Солидарность».

– Пока подходы и правительства, и на местах чем-то напоминают действия старого правительства в Орше: шума много, а на выходе пока неутешительный результат, – позволил себе выпад Леонид Анфимов (цитируется по БелТА).

Не много ли взял на себя глава Госконтроля, давая оценку новому правительству?

Первое, на что стоит обратить внимание: Анфимов пошел в атаку на премьер-министра и компанию уже после того, как их пожурил сам Лукашенко. Чуть ранее глава государства покритиковал правительство за проблемы с выплатой и ростом зарплат, отметив, что «люди хотят каждый день кушать».

В этом смысле выпад Анфимова можно объяснить традиционным поддакиванием со стороны чиновников рассерженному Лукашенко с целью продемонстрировать единомыслие с ним.

Кроме этого, вспоминаются события недельной давности, когда на какое-то время показалось, что Анфимов в шаге от увольнения. Увидев ту самую корову в Шкловском районе, Лукашенко возмутился: «Зачем вы меня сюда привезли? Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову следом сюда? А Анфимова выгнал как минимум с работы?»

Но главу Госконтроля пронесло: в течение часа он уже получал от главы государства указания возбудить уголовные дела. Что оперативно и сделал.

И все же страх у Анфимова, наверняка, остался. Вот и приходится обличать других, чтобы не дай бог вновь не вызвать гнев диктатора на себя.