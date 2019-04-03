Выборы в Украине: кому достанутся голоса Тимошенко, Гриценко и Бойко 1 3.04.2019, 7:59

1,582

Прогноз на второй тур.

По итогам первого тура выборов президента Украины во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко. Тем не менее, очень важным является вопрос, как поведут себя люди, которые голосовали за кандидатов, которые также показали хороший результат – Тимошенко, Гриценко и Бойко.

"Такого понятия, как передача избирателей, все-таки нет. Избиратели – не холопы барина, они будут ориентироваться сами. Но основные течения будут. И эти течения совсем не обязательно будут совпадать с позициями лидеров", - сказал UAportal политический эксперт Тарас Чорновил. И поделился своими прогнозами о перетекании голосов.

Избиратели Бойко

Насколько я понимаю, там уже началась кампания. Насколько мне известно, людей Бойко, которые работали на него в избирательных комиссиях, уже передают Зеленскому. Им будут платить и, соответственно, они будут представлять интересы в избирательных комиссиях.

Это признак того, что руководство структуры Бойко и Медведчука будет ориентировать своего избирателя голосовать за Зеленского. Причем, этот избиратель, в принципе, склонен голосовать, но избиратель Бойко не очень однородный. Там есть избиратель, который ориентируется на идеологию, но есть и определенная часть избирателя, который голосует за Бойко, потому что он "крепкий хозяйственник".

Точно так же было и с Януковичем. Некоторым людям было плевать, что там второй русский язык, двойное гражданство и еще что-то. Они голосовали за него, потому что он "крепкий хозяйственник". Он хорошо показал себя на посту премьер-министра, и они были готовы голосовать за него именно поэтому.

Эти люди, скорее всего, вообще не пойдут на выборы, потому что Зеленский для них – это определенное неуважение.

Но тех, кто ориентирован на ту идеологию, которую представляет Бойко, думаю, аккуратно сумеют завернуть. Но это не должно делаться публичными заявлениями из Киева, потому что это только навредит Зеленскому. Думаю, это будут заявления на региональном уровне, в местной прессе, через местные парторганизации, через заводские структуры и так далее.

Избиратели Гриценко

Гриценко, который сразу же признал свое поражение, моментально дал ориентиры для своего избирателя. Они сводятся примерно к таким.

"Я не могу призывать вас голосовать за Зеленского, потому что я его пока что не знаю. Но я точно, категорически, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги и прочее не смогу поддержать Порошенко, и я его не поддержу".

Он демонстрирует это своим опытом, своей позицией.

Как поступит избиратель? Это зависит от политики штаба Порошенко. Он может работать на избирателя на востоке, юге и в центре Украины, где ему нужно больше консолидирующих факторов. Может немного работать на центр, северную и западную части страны, чтобы мотивировать своего избирателя и отвернуть избирателя Зеленского. Для этого они должны поднимать вопрос тревоги – сужать тревогу и объяснять, чем это может закончиться – что это может быть разворот, реванш.

Основная масса избирателей Гриценко будет ориентироваться, в первую очередь, на это.

Те, кого Гриценко унаследовал от Саакашвили, точно проголосуют за Зеленского. А это расистский, ксенофобский, антисемитский избиратель. Порошенко снова назовут Вальцманом, и те будут голосовать против "Вальцманов-Гройсманов". Патриотический сегмент будет думать.

Мне кажется, треть может перекочевать к Порошенко, треть не пойдет голосовать и чуть меньше трети проголосуют за Зеленского.

Возможно, Зеленский предложит Гриценко стать министром обороны. В таком случае это может сориентировать большую часть его избирателей поддержать Зеленского.

Избиратели Тимошенко

Я думаю, сейчас начнутся переговоры. Тимошенко обидели. Она, поняв, что проигрывает, хотела какое-то время побороться. "Выборы сфальсифицированы, я выхожу во второй тур".

Но она даже словом не рискнула зацепить Зеленского, который забрал у нее голоса. Она даже словом не зацепила Коломойского, который устроил избирательную кампанию таким образом, что она не прошла во второй тур. Именно они ее обвалили. Но она боится их зацепить – она бы хотела сконцентрировать весь негатив против Порошенко.

Но на этой стадии и Коломойскому, и штабу Зеленского, и примкнувшему к ним Авакову очень важно продемонстрировать, что выборы прошли кристально чисто и что на этих кристально чистых выборах Зеленский занял первое место практически с двукратным отрывом.

Поэтому Юлю обсадили по полной программе. И аваковские люди продемонстрировали, что любые акции протеста не будут восприняты, была команда "Нацкорпусу" и "Нацдружинам", что они не имеют никакого отношения к этим акциям, что это какие-то неизвестные "титушки". Дальше – Юлиных людей в Кривом Роге просто повязала полиция, отвезла в участок, и там зафиксировали человека, который организовывал приезды Тимошенко в этот город.

То есть по ней хорошенько потоптались.

А быстрая реакция штаба Зеленского на вбросы о том, что якобы Тимошенко и Зеленский объединятся – что мы ни с кем объединяться не собираемся, нам старые политики не нужны – это был плевок в лицо Тимошенко.

Они сейчас очень самоуверенные. Они считают, что возьмут все и на следующих парламентских выборах. Вот только когда после президентских выборов рейтинг начнет резко падать, будут искать союзников. Ту же Тимошенко. И она пойдет на союз – вытрет слезы и пойдет.

Но сейчас она демонстрирует обиду. Она точно не скажет и слова в поддержку Порошенко. Но, вероятно, она воздержится от поддержки Зеленского и, возможно, будет не так жестко проводить антипорошенковскую кампанию.

Если в течение этих 3 недель Тимошенко не будет делать никаких заявлений, ее избиратель снова начнет делиться, и Порошенко может получить до половины голосов этого избирателя. Особенно если будет ориентация именно на озвучивание тревоги, угроз.

Поэтому в том, что касается избирателя Тимошенко, все зависит от нее. Ее избиратель достаточно манипулируемый, и если она активно будет выступать против Порошенко, ее избиратель может активно поддерживать Зеленского или не пойдет голосовать. Но если она будет обиженно молчать, ее избиратель поделится. Думаю, больше половины будут голосовать за Порошенко, часть вообще не будет голосовать и достаточно небольшая часть проголосует за Зеленского. Если она выступит в поддержку Зеленского, пропорция будет обратной.