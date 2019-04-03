Генерал США: Путин приукрасил характеристики новых ракет РФ 3.04.2019, 8:09

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В прошлом году российский правитель рассказал о разработке гиперзвукового оружия.

Генерал Тод Уолтерс, кандидат в командующие объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что прошлогодние заявления Путина об успешной разработке в России новых средств доставки ядерного оружия являются "приукрашенными". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

В прошлом году Путин рассказал о разработке в России гиперзвукового оружия и ракеты с ядерным движителем. Уолтерсу дали дать оценку этим заявлениям и то, какую угрозу представляет новое оружие России.

"Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков (разработки, - ред.) приукрашены", - заявил Уолтерс.

Он также отметил политику России в Черноморском регионе.

"Российские действия в Черном море и восточном Средиземноморье ставят вызов перед операциями США и союзников, а также угрожают свободе мореплавания", - отметил Уолтерс.