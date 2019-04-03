закрыть
3 апреля 2019, среда, 9:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Гомельской области сельчанин напал с ножом на председателя исполкома

2
  • 3.04.2019, 8:12
  • 1,810

Мужчина опасался, что дочь снова заберут в приют.

В среду 20 марта в Поколюбичском сельсовете Гомельской области состоялось открытое выездное заседание суда. На скамье подсудимых — житель деревни Калинино, сообщает nn.by.

30 ноября 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством председателю Поколюбичского сельисполкома Владимиру Черкасу, который входит в состав комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.

Подсудимый ранее был много раз судим. В 2016 году у него родилась дочь. С 2003 года он состоит на учете в наркодиспансере.Из-за пристрастия родителей к алкоголю маленький ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Несколько лет назад он был изъят из семьи и передан в социально-педогогический центр.

Родители исправились. Ребенка родителям вернули, а решение о признании семьи СОП было отменено. Но оставили на учете. Ежемесячно супругов посещала комиссия. В ноябре 2018 года председатель Поколюбичского сельисполкома Владимир Черкас, директор и социальный педагог местной средней школы Валентина Хомякова и Мария Юрусова выехали в Калинино. Подъезжая к дому, встретили нетрезвого хозяина.

Уже у забора мужчина начал вести себя агрессивно. Нецензурно выражался, отказывался пускать комиссию в дом. Затем достал из кармана отвертку, размахивал ею, продолжал ругаться. В это время вышла супруга обвиняемого, открыла калитку. Женщины прошли в дом, а мужчины остались на улице. Между ними завязалась потасовка: обвиняемый хватался и за топор, как позже пояснил, чтобы открыть дверь, и за нож. Все свои действия мужчина доподлинно не помнит и признался, что на момент случившегося был выпившим. Убивать председателя исполкома он не хотел. Испугался, что ребенка снова могут забрать.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип