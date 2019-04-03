В Гомельской области сельчанин напал с ножом на председателя исполкома 2 3.04.2019, 8:12

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Мужчина опасался, что дочь снова заберут в приют.

В среду 20 марта в Поколюбичском сельсовете Гомельской области состоялось открытое выездное заседание суда. На скамье подсудимых — житель деревни Калинино, сообщает nn.by.

30 ноября 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством председателю Поколюбичского сельисполкома Владимиру Черкасу, который входит в состав комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.

Подсудимый ранее был много раз судим. В 2016 году у него родилась дочь. С 2003 года он состоит на учете в наркодиспансере.Из-за пристрастия родителей к алкоголю маленький ребенок был признан находящимся в социально опасном положении. Несколько лет назад он был изъят из семьи и передан в социально-педогогический центр.

Родители исправились. Ребенка родителям вернули, а решение о признании семьи СОП было отменено. Но оставили на учете. Ежемесячно супругов посещала комиссия. В ноябре 2018 года председатель Поколюбичского сельисполкома Владимир Черкас, директор и социальный педагог местной средней школы Валентина Хомякова и Мария Юрусова выехали в Калинино. Подъезжая к дому, встретили нетрезвого хозяина.

Уже у забора мужчина начал вести себя агрессивно. Нецензурно выражался, отказывался пускать комиссию в дом. Затем достал из кармана отвертку, размахивал ею, продолжал ругаться. В это время вышла супруга обвиняемого, открыла калитку. Женщины прошли в дом, а мужчины остались на улице. Между ними завязалась потасовка: обвиняемый хватался и за топор, как позже пояснил, чтобы открыть дверь, и за нож. Все свои действия мужчина доподлинно не помнит и признался, что на момент случившегося был выпившим. Убивать председателя исполкома он не хотел. Испугался, что ребенка снова могут забрать.