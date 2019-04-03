Белорусам на заметку: польский рынок труда нуждается в нескольких миллионах человек 1 3.04.2019, 8:42

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Количество приглашений от польских работодателей для белорусов выросло в 12 раз.

После кризисов 2008 и 2014 годов заметно растет отток рабочей силы из Беларуси. Потеря работников представляет особую проблему, поскольку сказывается на экономическом росте и развитии страны, пишет zautra.by.

Поток трудовых мигрантов из Беларуси в Евросоюз, особенно в Польшу, постоянно увеличивается. Это связано не только со все более растущим в пользу Польши разрывом в зарплатах во многих отраслях экономики. Сказались девальвация российского рубля, стагнация российской экономики, а также упрощение условий трудоустройства в Польше для белорусов, подчеркивает аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Количество приглашений от польских работодателей для белорусов по упрощенной схеме трудоустройства за последние пять лет выросло примерно в 12 раз − до 60 тысяч в 2017 году.

При этом рост числа белорусских трудовых мигрантов не воспринимается в Польше как проблема.

— Несколько десятков тысяч белорусов практически не заметны на фоне миллиона украинских граждан, которые тоже приезжают работать в Польшу. К тому же приезжающие трудоустраиваются там, где не хватает работников и где не трудятся поляки. Чаще всего в промышленности и сфере услуг, — поясняет эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория (Польша) Кшиштоф Мрозек.

Есть разница в географическом расположении работников из соседних с Польшей стран: украинцы выбирают крупнейшие польские города, а белорусы — не только их, но и города поменьше в приграничных регионах. По словам эксперта, это удобно как белорусам из-за близкого расположения к дому, так и самим городам, потому что именно оттуда часть поляков уехала в другие страны Евросоюза.

— Польше трудовые мигранты очень нужны. По разным оценкам, в следующие пять лет на польском рынке труда будут востребованы еще несколько миллионов человек, — прогнозирует Кшиштоф Мрозек.

А после того, как для украинцев открылся рынок труда Германии, польский бизнес рискует потерять значительную часть работников. Сильный отток может привести к закрытию предприятий и необходимости значительно увеличивать зарплаты, чтобы поляки вернулись трудиться на родину, отмечает эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория.

Заметный вклад в экономику Польши вносят поездки за покупками

Две трети поездок белорусов в Польшу совершают те, кто живет в радиусе 50 километров от границы. На них приходится около половины суммы всех покупок белорусов в Польше.

Например, в 2014 году на товары, не вошедшие в таможенные декларации, белорусы потратили там около 820 миллионов долларов. В тот год белорус, выезжающий в Польшу, в среднем за поездку оставлял в польских магазинах 220 долларов, говорит Андрей Елисеев. Но с тех пор траты белорусов в этой стране сократились. В третьем квартале 2018 года туристы из Беларуси за поездку тратили в Польше в среднем 160 долларов.

Путешественники, которые едут в соседнее государство за покупками, оказывают положительное влияние на развитие экономики приграничных регионов Польши.

— Хотя все равно сохранилась возможность приехать на шопинг, но после решения польских властей не открывать так называемые визы на покупки сделать это немного сложней. И это изменение было плохо воспринято не только белорусами, но и теми, кто открыл магазины, рестораны и другие заведения для тех, кто приезжает в них из Беларуси, — говорит эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория.