В резиденции Трампа задержали китаянку с хакерскими программами 3.04.2019, 8:54

Женщина пыталась пройти на мероприятие, которого не проводилось.

Женщина с двумя паспортами Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Reuters.

"Женщина по имени Юцьзин Чжан подошла к охранникам, которые осматривают посетителей у входа, и сказала, что хочет пройти в бассейн. При этом у нее были два паспорта КНР и флешка с "вредоносным" программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Она утверждала, что является родственницей одного из членов закрытого клуба и прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Однако, как установили спецслужбы, такого мероприятия не проводилось.

Работники вызвали службу безопасности, которая допросила и задержала Чжан.

После задержания следователи обнаружили у Чжан четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск и флэш-накопитель с вредоносным ПО.