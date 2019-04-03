«Над немытой коровой и над Лукашенко смеются» 13 3.04.2019, 9:18

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На родине диктатора объяснили его срыв.

Уже неделю в Беларуси обсуждают разнос, устроенный Лукашенко в хозяйствах Шкловского района – на его малой родине.

Очередным последствием стало назначение 2 апреля новым председателем Шкловского райисполкома Александра Титка, а министром сельского хозяйства – Анатолия Хотько.

Жители Шкловского района – председатель Партии БНФ Григорий Костусев и кандидат экономических наук Петр Мигурский – рассказали UDF.BY, как оценивают последние события.

«Последние 20 лет в Шкловском районе шли процессы коррупционизации»

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев разнос, устроенный правителем в хозяйствах района, объясняет так.

«Раніцай 24 сакавіка я вярнуўся з Мінску ў Шклоў, заўважыў у горадзе шмат міліцыянераў і здагадаўся, што Лукашэнка прыехаў ў раён. Але што кінулася ў вочы: у горадзе не было наведзена парадку! Калі б не міліцыянеры, не было б зразумела, што горад рыхтаваўся да сустрэчы. Тыя разборкі, што пасля Лукашэнка зладзіў, – гэта не толькі рэакцыя на беспадарак на фермах, а рэакцыя не ўсе працэсы, якія адбываюцца ў Шклове», – сказал UDF.BY Григорий Костусев.

Председатель Партии БНФ отметил:

«Апошнія 20 год у Шклоўскім раёне ішлі працэсы карупцыянізацыі. Адбываліся судовыя працэсы ў камунальнай, сельскай гаспадарцы і іншых сферах. Адзін час Шклоўскі раён нават быў лідарам па карупцыі не толькі ў Магілёўскай вобласці, але і ва ўсёй краіне».

Политик обратил внимание, что во главе Шкловщины вновь встал не местный руководитель. По его словам, ранее почти каждый новый председатель райисполкома пытался прийти в район со своей командой. Чиновники понимали, что являются временщиками, и формулировали свою задачу просто: хапнуть за это время побольше. В результате негативным последствием стала не только коррупция, но и нехватка руководящих кадров среди местных жителей, которая теперь наблюдается.

Григорий Костусев не считает, что смена руководителей в районе и области изменит ситуацию в регионе к лучшему.

«Вялікія фінансавыя ўліванні з бюджэта ў мясцовыя прадпрыемствы застаюцца кармушкай для карупцыянераў. Лукашэнка лічыць, што фінансавай дапамогай дэманструе ўвагу, асабістае стаўленне да Шклоўскага раёна. Але немагчыма зрабіць паспяховыя рэформы ў адным асобна ўзятым рэгіёне, трэба рэфармаваць эканоміку краіны ў цэлым», – сказал председатель Партии БНФ.

«Над Лукашенко смеются»

Кандидат экономических наук Петр Мигурский также не считает, что кадровые решения руководителя Беларуси приведут к улучшению ситуации на Могилевщине и Шкловщине.

«Да ничего не изменится. Как ходили коровы в грязи так и будут ходить. Как не хватало саломы – так и не будет хватать. Потому что такова теперешняя система хозяйствования, в которой нет стимулов для более эффективной работы», – сказал Петр Мигурский.

Кандидат экономических наук обратил внимание, что несмотря на громкие заявления об успехах в сельском хозяйстве, по определенным показателям достижения в России и Украине уже выше – например, по надою молока на корову.

«Если одна немытая корова сменила руководство всей области, то это говорит о том, что Лукашенко в том числе однобоко смотрит на ситуацию в стране. Над немытой коровой смеются, над Лукашенко смеются», – сказал Петр Мигурский.