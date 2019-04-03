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Активист Виталий Казак: Власти «подставляют» сами себя

  • 3.04.2019, 9:40

Борец против аккумуляторного завода в Бресте судится с чиновниками.

Сегодня, 3 апреля, состоится рассмотрение жалобы брестского общественного деятеля Виталия Казака. Он не согласен с постановлением суда первой инстанции и обратился в областной суд, сообщает «Радыё Рацыя».

Активист был оштрафован на 40 базовых величин за участие в одной из акций против аккумуляторного завода, но вину свою признавать не собирается.

«Никакой вины нет. Это какая-то глупость произошла. И власти подставили сами себя. Я думаю, что это дело нужно окончательно решить. А меня полностью оправдать», - заявил активист.

Начало судебного заседания запланированы на 9-30. Согласно белорусскому законодательству, административный процессы - открытые, поэтому на них может прийти любой желающий.


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