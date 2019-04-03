Есть ли шансы у Порошенко? 7 Олег Рыбачук, «Новое время»

3.04.2019, 9:47

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На арену политической жизни Украины вышло новое поколение.

Есть такая народная мудрость: умного человека можно обмануть только раз. То есть если что-то пообещать и не сделать, то на второй раз человек уже делает выводы. У Порошенко было 5 лет на то, чтобы услышать своего избирателя, найти его и выполнить обещания. За эти 5 лет он что-то сделал из обещанного, но почти все из своей программы «Украина-2020» не выполнил. И сейчас заплатил за это политическую цену.

Мне очень нравится этот наш тренд: когда президент, который ради выборов обещал очень много, или разыгрывал большие ожидания, не оправдывая их, не переизбирается. Это неслыханно для посттоталитарных стран, а потому как у демократии у нас большое будущее.

Порошенко получил вдвое меньшие результаты чем победитель и еле-еле попал во второй тур. Поэтому и радовался, ибо приговор мог бы стать более жестоким. И это могло бы стать более жестоко для страны, которую ждала бы еще и потасовка. Лично я сейчас даже не понимаю этого вопроса – что надо за две недели сделать, чтобы убедить людей, которых ты игнорировал 5 лет, чтобы они проголосовали за тебя еще раз? Это как из фильма «Миссия невыполнима».

Мне кажется, что команда Порошенко – так же как и Тимошенко, уже поняла, что этот самолет, этот старый и закаленный временем тяжеловесный аппарат, уже не взлетит. На президентство уже перспектив нет, поэтому они будут ориентироваться на парламентские выборы с конечной целью превратить Украину в парламентско-президентское государство. И для них эта модель имеет один смысл: найти способ сохранить привычную для них форму политики, когда пребывание у власти – очень выгодный бизнес.

Поэтому шанс для Порошенко хоть как-то улучшить свою карму (об избрании речь уже не идет) – это сделать так, чтобы до второго тура его коалиция проголосовала за избирательную реформу. То есть образно говоря сначала отрубить себе руки. Да и потом, общество уже отреагировало массой ответов, как сделать так, чтобы Порошенко снова поверили. И я подчеркиваю, что с моей точки зрения это имеет мало смысла: умер так умер. Надо думать о будущем.

Очень важно, чтобы повестка дня, которая уже стоит перед новым президентом, была такой, где за каждым обещанием стояла бы ответственность. Чтобы новый президент, который еще не имеет ярко выраженной собственной платформы и команды, четко понимал: лишь бы победа не была достигнута популистскими, но невыполнимыми обещаниями. А настоящие не исходили из реальных договоренностей с бизнес-кланами, которые в случае его победы получат какие-то кусочки экономики, как это фактически и было при Порошенко. Когда Роттердам+ себе работает, а людям красноречат, и ради светлого будущего меняют Конституцию.

На арену вышло новое поколение. И с ними ни Порошенко, ни Тимошенко не умеют говорить. Они его вообще не трогают. Они просто не понимают молодежи. И это очень хорошо: отмирает поколение политических динозавров, и рождается то, о чем мы мечтали. Будущее всегда определяет молодежь, и сейчас она показала свое полное неприятие бега по кругу и попыток загнать себя в выбор между Порошенко и Тимошенко. Ибо кто как не он? Кто как не она? А если не он, то она. Вот в этом кругу нас и пытались удержать. Но он взорвался.

Дебаты обязательно нужны. Это требование общества. И я хотел бы команду нынешнего президента предупредить: пусть они не думают, что там будет картинка, где есть государственный Порошенко и непонятный Зеленский. Вряд после дебатов резко увеличится круг сторонников Порошенко.

В общем избиратели двух главных кандидатов не пересекаются, и эти дебаты будут напоминать мне конкурс капитанов в КВН. То есть когда на игру выходят капитаны команд, и друг перед другом распускают свои хвосты, импровизируя. Так вот у Зеленского очень мощная команда, которая может его подготовить. А все аргументы президента уже выстрелили. Все эти переброски о верховном главнокомандующем и т.п. очень легко моделируется, и на эти ожидаемые обвинения могут быть очень ожидаемые ответы. Потому что то, что уходит, всегда имеет значительно меньше места для маневрирования, чем молодое, даже неопытное. Ведь именно у таекого есть поддержка. Поэтому против политика, который уже 20 лет пытается нас чем-то поразить, для человека, который ни дня не был в политике и имеет очень острый язык как для шоу дебатов, открывается гораздо больше возможностей.

Дебаты нужны. Но еще более важно сделать так, чтобы у следующего президента не было шансов повторять ошибки или программируемые попытки нас обмануть. Надо также понимать следующее: кандидаты и президенты никоим образом не могут обеспечить нам какое-то экономическое процветание. Как-то прочитал в одной статье, что президент – это по сути кадровик. Он не может улучшить нашу с вами жизнь, поднять уровень производства, увеличить урожайность, уменьшить силу ветра, а заодно и тарифы. И он может поставить правильных людей на правильные места. И даже здесь у Зеленского значительно большее предпочтение, потому что его люди неизвестны. Вот он писал, что предлагает в генеральные прокуроры Сакварелидзе. Разве это слабый человек? Или же говорил в такой же манере – вот, предлагаю на СБУ опытного Смешко, который стал неожиданностью этих выборов. Куда эта риторика об отсутствии опыта и денется.

То есть быть настроенным на то, что мы вот сейчас выйдем, а весь мир увидит комедианта, бессмысленно. Дурак мыслью радуется, как говорится.

Пока же имеем хорошую традицию: менять президентов после первого срока. Один только Кучма усидел два срока, Янукович был вынужден бежать еще раньше, а Порошенко, который первым выиграл выборы в первом туре, фактически вдвое проиграл никому неизвестному политику, хотя это последнее слово и на язык не идет. Проиграл черному лебедю, который появился ниоткуда, и над чем полгода назад Банковая только смеялась.

Олег Рыбачук, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, «Новое время»