«Как в каменном веке» 3 3.04.2019, 10:16

Брестчане больше трех месяцев живут без уличного освещения.

В редакцию «Брестской газеты» обратилась жительница брестского микрорайона Граевка Алла Дыкина. Она пожаловалась на то, что в ее переулке под названием Граничный, который находится сразу за областным управлением здравоохранения, вот уже больше трех месяцев нет уличного освещения. В начале декабря прошлого года старые световые опоры с работающими фонарями убрали и установили новые. Вот уже начало апреля, а фонарей на них так и нет. Жителям Граничного переулка, улицы Шишкина и Лизы Чайкиной всю зиму приходилось добираться домой и на работу в потемках.

Кроме того, пока устанавливали новые световые опоры, чуть ли не каждую неделю отключали электроэнергию в домах. «А у нас котлы на электричестве», – объяснила одна их жительниц Граевки Марина Митяшкина.

«Когда мы стали выяснять, кто должен их нам включить, нам сказали, что в городе есть кто-то, ответственный за уличное освещение, но кто этот кто-то – не сказали», – отметила женщина.

«Нам объяснили так: финансирование было дано только на основное освещение, а уличное должно финансироваться дополнительно», – добавила другая жительница переулка Елена Шемерей.

Брестчанки считают, что старые фонари были хорошие, и даже просили вернуть их, а не устанавливать новые. Однако им ответили, что тех фонарей уже нет.

«Когда у нас высаживаются тысячи деревьев к 1000-летию города Бреста, хочется спросить наши власти, почему мы к 1000-летию Бреста подходим как будто мы опять живем в каменном веке. Мы же платим налоги», – журналисты обратились через к градоначальнику жительница района.

В Брестском ДЭП, которое и занимается наружным освещением в городе, по телефону лишь сообщили, что работы по установке фонарей в указанном районе скоро начнутся, а для получения более подробной информации предложили отправить письменный запрос.

А между тем еще в преддверии Нового 2019 года глава города Александр Рогачук, проводя мониторинг предпраздничной иллюминации и освещения в городе, сообщил, что Брест находится в современном тренде – замены традиционного освещения на светодиодное. В городе уже на тот момент заменили около 700 светильников. «Город Брест должен быть ярким, удобным для водителей и пешеходов, иметь красивое и экономичное освещение. Это должен быть город света», – обозначил ориентир глава города.