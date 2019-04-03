«Дядя, ты явно не то творишь!» 9 3.04.2019, 10:20

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Кадр, который облетел всю Беларусь.

25 марта в Минске спецслужбы задержали музыкантов Лявона Вольского, Игоря Ворошкевича, Змитера Войтюшкевича и Павла Аракеляна, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли. Позже милиция задержала еще нескольких человек, которые собрались отпраздновать 101-ую годовщину со дня основания БНР. Вечером всех отпустили (за исключением Елены Толстой, приковавшей себя к столбу цепями), а на четверых рок-музыкантов составили протоколы за попытку дать уличный концерт, пишет «БелГазета».

И не беда, что уличный концерт музыканты собирались дать в разрешенном для таких выступлений горисполкомом месте – на перекрестке столичных улиц Революционная и Комсомольская. В иные дни здесь горланят все, кому не лень, мешая спасть местным жителям. Однако, в случае с мэтрами отечественной эстрады сотрудники органов проявили максимальную бдительность. Да перебдили так, что услышали об этом не только пару десятков граждан на месте событий, но еще и тысячи людей во всем мире.

«Друзья, только «откинулся», не успеваю всем ответить – 3 часа семью не видел. От звонка до звонка отмотал… А если серьезно, то спасибо большое всем за поддержку. ПыСы: принимаем предзаказы на идеологически правильные красные шапочки», – написал у себя на странице в Facebook Павел Аракелян.

Момент его задержания и зафиксировала камера фотокора. Павел Аракелян недоуменно-саркастически, с улыбкой, смотрит на услужливого спецслужбиста, отворяющего дверь воронка. Сотрудник спецслужб услужливо-молчаливо приглашает музыканта внутрь, но руки распускать опасается. Весь вид человека-горы Аракеляна словно говорит: «Дядя, ты явно не то творишь!». Красная шапочка музыканта вмиг вошла в моду, и соцсети тут же загудели в поисках подобного атрибута.