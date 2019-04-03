Чабана за атамана! 2 Матвей Ганапольский, «Радио Свобода»

3.04.2019, 10:31

2,125

Матвей Ганапольский

О большой украинской тайне.

Украинские президентские выборы полны тайн и загадок. Ну, к примеру, как украинцы могли выбрать фаворитом в первом туре комика Владимира Зеленского, ведь он упрямо молчит, отказывается от интервью и от общения с журналистами, которые могут спросить о его программе. То есть, если говорить прямо, украинцы ведут к победе человека, который лишь сыграл президента в кино, который кокетливо молчит о том, как видит будущее своей страны. Разве это не Большая Украинская Тайна?

А вот вам другое. Как могли украинцы предпочесть молчащего Зеленского нынешнему президенту Порошенко, который, при всех своих недостатках, сохранил страну, восстановил армию, ввел местное самоуправление, при котором половина денег государства остается в регионах, восстановил украинскую церковь и добился для украинцев безвиза с Европой? Разве это не украинская загадка?

Конечно, всё можно объяснить каким-то помрачением рассудка граждан, но невозможно вышибить мозги у 30% избирателей одновременно. Есть, правда, фраза "Народ имеет право на ошибку". Но подобную фразу вспоминают, говоря о нацистской Германии, а украинские выборы – это не более чем появление нового главнокомандующего и человека, отвечающего за внешнюю политику, всё остальное решает парламент, ибо Украина есть республика парламентско-президентская.

Возможно, ответ кроется в стихотворении советского поэта Павла Тычины, которого обязательно учили в советской школе:

На майдане возле церкви

революция идёт.

– Пусть чабан за атамана,–

загудели все, – пойдёт!

Ну, прощайте, ждите воли! –

гей, по коням все и в путь!

Закипело, зашумело –

только прапора цветут...

Этот жуткий подстрочный перевод совершенно не отражает достоинств поэтически прелестного оригинала, однако, и он говорит о многом. В СССР этот стих выдавали за прославление ленинской революции, скромно не упоминая, что написано оно в 1918 году. Школьные учителя выпячивали слово "революция" и что атаманом выбрали чабана (пастуха овец). И я, будучи школьником, не обращал внимания на то, что люди, стихийно собравшиеся на площади, за секунду выбрали именно атамана, а не секретаря первичной партийной организации. Тогда, в школе, нам не объясняли, что перед нами революционная стихия не большевистского переворота, а тогдашней первой независимой Украинской республики, которая просуществовала всего-то несколько месяцев и пала под интервенцией московского войска.

Но сам стих невероятно ёмко и точно отражает психологию украинца. Быстро собраться на главной площади, быстро назначить лидером чабана – и не важно, что управлять он не умеет, – главное, что из простого народа! И в путь за мечтой!

В этом, полагаю, разгадка казуса Зеленского. Украинцы могут стерпеть всё, кроме двух вещей: когда их бьют и когда у них отбирают мечту. Когда ОМОН избил студентов на площади Независимости, случился Майдан, и Виктора Януковича изгнали. Что касается мечты, то украинцы, конечно, признают заслуги Порошенко; да, они с радостью летят за границу без визы в паспорте, но именно Зеленский, – а вернее не сам он, а несуществующий президент Голобородько, которого он сыграл в фильме "Слуга народа", – и есть их новая мечта. Да, реальный Зеленский ездит на чёрном "Рендж Ровере" с охраной, но ведь Голобородько ездит на велосипеде! Он, Голобородько, всегда справедлив, он против олигархов; он даже, в мечтах правда, расстреливает депутатов как символ старой власти. Пусть Голобородько сейчас будет атаманом!

Именно поэтому Зеленского тщательно прячут от журналистов, ибо любая глупо сказанная им фраза или неумело высказанная позиция может найти несогласие в обществе, и часть фанатов отколется. Что ж, подобное может вызывать осуждение, но очень возможно, что Зеленский, так ничего и не сказав обществу, станет президентом этого общества. Однако вряд ли это будет катастрофично: украинцы умеют быстро исправлять свои ошибки – есть парламент, есть Майдан, которые подправят ситуацию. Более того, мы знаем примеры президентов, которые руководят вопреки парламенту, Игорь Додон в Молдове, Виктор Орбан в Венгрии. Самое интересное, что выбраны они теми же народами, которые выбирали и парламенты тоже.

Однако, что бы ни произошло после второго тура выборов, два важных вывода можно сделать уже сейчас. Первый: в Украине работает институт свободных и демократических выборов, и это главное. Второй: кто бы ни стал президентом, поворота к Москве не будет. Рейтинг кандидата в президенты оппозиционера Юрия Бойко, который летал в Москву к Медведеву, – 12%. И это, по сути, рейтинг Путина в Украине.

Скоро второй тур и, если президентом станет Зеленский, то наутро после победы он обнаружит, что Большая Украинская Тайна рухнула и жизнь требует ответов именно от него, а не от Голобородько. Есть ли у него эти ответы?

Матвей Ганапольский, «Радио Свобода»