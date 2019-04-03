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В Англии можно заняться йогой в компании лемуров

  • 3.04.2019, 10:39
Фото: Owen Humphreys / PA / Scanpix / LETA

Люди тренируются, животные — греются на солнце.

Отель Armathwaite Hall на северо-западе Англии предложил постояльцам новую услугу — занятия лемогой, то есть йогой с лемурами. Тренировка в компании животных включена в одну из оздоровительных программ, пишет «Медуза».

Ричард Робинсон, менеджер парка дикой природы, находящегося по соседству с отелем, рассказал The Guardian, что лемуры — лучшие напарники по йоге. «Лемуры принимают естественные позы — это обычное дело, так они греют животы на солнце», — пояснил он.

Владелица отеля Кэролин Грейвз говорит, что эти занятия специально разработали для людей, уставших от городской суеты: «Лемога позволяет нашим гостям почувствовать единение с природой и в то же время поучаствовать в играх лемуров».

Фото: Owen Humphreys / PA / Scanpix / LETA

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