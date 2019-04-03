закрыть
3 апреля 2019, среда, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Financial Times: Евросоюз продлит отсрочку по Brexit

  • 3.04.2019, 10:58

В обмен ЕС требует четкого соблюдения поставленных условий.

Брюссель войдет в положение Великобритании и продлит отсрочку по Брекситу на длительный срок в обмен на строгое соблюдение поставленных условий, пишет газета Financial Times (перевод – korrespondent.net).

По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года.

Напомним, по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта по 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосование провалится, Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип