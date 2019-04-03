Financial Times: Евросоюз продлит отсрочку по Brexit 3.04.2019, 10:58

В обмен ЕС требует четкого соблюдения поставленных условий.

Брюссель войдет в положение Великобритании и продлит отсрочку по Брекситу на длительный срок в обмен на строгое соблюдение поставленных условий, пишет газета Financial Times (перевод – korrespondent.net).

По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года.

Напомним, по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта по 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосование провалится, Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.