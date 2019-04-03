Начальника военно-медицинского управления Минобороны приговорили к девяти годам колонии 2 3.04.2019, 11:02

Алексей Еськов

Фото: tut.by

Вынесено еще одно судебное решение по «делу медиков».

Начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов признан виновным в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями. Приговор суда — девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишение звания полковника медслужбы, штраф 12 750 рублей и конфискация имущества, сообщает tut.by.

Алексея Еськова задержали в июне 2018 года. По версии следствия, за успешную сделку по поставке эндоскопического оборудования он получал от компаний 7% от общей суммы, за ультразвуковое — 5%. Деньги передал директор фирмы «Геол-М» Семенюк, в отношении которого также возбуждено уголовное дело — за уклонение от уплаты налогов. Общая сумма взяток, как отмечено в материалах дела, 18 тысяч долларов.

Во время следствия Еськов признавал, что получал взятки. На суде заявил, что невиновен. Один из свидетелей, заведующий эндоскопическим отделением 432-го клинического центра (военный госпиталь) Игорь Реутский, рассказывал, что никаких указаний по закупке оборудования от Еськова не получал, задание готовилось не под конкретную фирму, центр хотел закупать японское современное оборудование Olympus, Pentax, Fujinon.

Еськов в последнем слове отмечал, что обвинение в отношении него строится на показаниях Семенюка, у которого, по мнению обвиняемого, были мотивы его оговорить:

— Парадоксальная ситуация: человек, который оклеветал меня, который по завышенным ценам поставлял оборудование в Беларусь и уклонялся от уплаты налогов, по одной статье освобожден от ответственности, а по второй ждет помилования, так как возместил ущерб. Благодаря его плодотворной деятельности бюджет не получил от 3 до 4 млн долларов. А его доходы за счет завышения цен на оборудования еще выше. И этот человек даже не предстанет перед судом. А я, который пытался этому противостоять, нахожусь в СИЗО КГБ. С 2015 года я находился в оперативной разработке. Военная контрразведка ведет гласный и негласный контроль за всеми военными, особенно руководителями, проверяют все крупные поставки. Подавляющее количество поставщиков (медикаментов и медоборудования — Прим. Ред.) прошли через коридоры КГБ, многие из них до сих пор в СИЗО. Никто из них не сказал, что давал мне взятки, никто не взял грех на душу, кроме Семенюка. Достаточного найти одного подлеца, который для спасения своей шкуры, готов оговорить человека. Страшно работать на руководящих постах, ведь на моем месте может оказаться любой руководитель. Они (правоохранители — прим.ред.) следуют понятиям «невиновных нет» и «мы не ошибаемся», но мы помним, чем закончилось следование таким понятиям для нашей страны и народа.

Суд счел, что вина Еськова доказана в полном объеме и, как и запрашивал гособвинитель, приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Министерства обороны, указав на необходимость повысить контроль при проведении госзакупок.