Аниматор из Бобруйска рассказала всю правду о своей работе 3.04.2019, 11:10

22-летняя белоруска работает аниматором уже около пяти лет.

Дарии Чекановой-Черепко 22 года. Аниматором девушка работает около пяти лет. В сферу развлечений Дария пришла еще во время учебы в автотранспортном колледже, где училась на техника-механика. А после окончания колледжа решила развиваться в этой сфере, пишет «Вечерний Бобруйск».

В самом начале беседы героиня призналась, что она не аниматор, а игротехник, хотя для нее это не принципиально.

– В нашей сфере есть люди, которые обижаются, когда их называют аниматорами. Я не обижаюсь. От этого работа не меняется. Глупо навязывать людям свою профессиональную терминологию. Моя задача – сделать максимально комфортным общение со мной. Поэтому, хотят, пусть называют аниматором, игротехником, клоуном.

Но все-таки разница между этими понятиями есть, и Дария ее объяснила. Задача клоуна – удивить, рассмешить, в общем – вызвать положительные эмоции. Аниматоры работают в отелях, их задача в том, чтобы завести и развеселить публику. У игротехника же больше мировоззренческая функция – специалист работает по сценарию, ему надо поддерживать историю, общаться и отвечать на вопросы детей, не выходя из роли помогать им решать психологические проблемы.

– Игротехник должен расшевелить, раскрыть стеснительного ребенка, а более активного –успокоить. Аниматоры при желании вырастают в игротехников, – поясняет Дария.

«К аниматорству должна быть предрасположенность»

По словам девушки, аниматорству можно научиться, но все-таки к этому должна быть предрасположенность. Дария рассказала, что все детство ее «заставляли» участвовать в концертах, постановках, рассказывать стихи, петь песни. Но эта «принудиловка» в дальнейшем помогла ей избавиться от страха перед публикой. Кстати, отсутствие страха перед людьми – главное качество аниматора.

С 14 до 15 лет Дария играла в народном театре во Дворце искусств – прошла отбор от школы, но в театре не осталась.

– Вероятно, в тот момент не доросла до некоторых ролей, которые предлагали играть, – считает она.

В 18 лет Дария решила попробовать себя в качестве аниматора. Несмотря на ее опыт, первое время общение с клиентами и коллегами по цеху вызывало некоторый дискомфорт – ведь они были на четыре-пять лет старше ее. Пришлось учиться подстраиваться под ситуации и людей.

– Сейчас, с опытом и вторым образованием, (Дария учится в БГПУ им. Танка на логопеда – прим.ред.), мне гораздо проще с детьми. К ребенку подходишь со знаниями психологии, понимаешь, как с ним общаться, и выводить на эмоции. А раньше никто об этом ничего не рассказывал, поэтому изначально все было на уровне проб и ошибок.

«Бывает, что люди заказывают меня, чтобы исправить поведение ребенка»

По словам Дарии, больше всего ей нравится проводить мероприятия для детей 4-5 лет. Игротехник объясняет – в этом возрасте у ребят максимально сказочное мышление, дети ее уже не боятся, как бывает среди малышей 2-3 лет, и еще не понимают, что она только переодета в сказочного персонажа.

– Часто, когда работаю персонажем «Эльза» (м/ф «Холодное сердце» – прим.ред.), и дети, которые смотрели его, часто спрашивают: «Как ты могла заморозить сердце сестры?» Они меня журят за это, а мне приходится оправдываться, – улыбается игротехник.

В 6-7 лет дети начинают разговаривать с Дарией о чувствах, просят ее персонажа объяснить, что такое любовь.

– А вот дети в 8-9 лет уже прекрасно осознают, что перед ними не сказочный персонаж, а переодетая тетя, и стараются разоблачить меня, – рассказывает игротехник.

Дети часто делают замечания насчет того, что платье или парик не такие, как в мультфильме. Дария также не раз замечала, как после мероприятия за ней из окна продолжают следить дети, чтобы увидеть, не переоделась ли она в обычную одежду.

– В таких случаях лучше стать для них просто клевой тетей, с которой можно позажигать. Бывает, что кто-то из детей подходит и шепчет, что я не настоящая Золушка. Тогда я его шепотом прошу его сохранить это в секрете. И они мне подыгрывают, – улыбается девушка.

По словам Дарии, бывает, что ее приглашают родители, для того чтобы исправить своих детей: замкнутых – разговорить, расшевелить, хулиганам объяснить, что они поступают неправильно.

– Я считаю, что это хорошее решение. Правильно пригласить к ребенку его кумира, чтобы тот ненавязчиво объяснил ему, как себя вести, как поступать.

Очень часто бывает, что дети раскрываются игротехнику больше, чем своим родителям: рассказывают то, о чем родители не подозревают. Особенно часто Дария сталкивается с таким в неполных семьях:

– Грустно, что ребенок говорит это тебе, а не родителям: «Люблю папу и маму, но они не живут вместе».

Бывает, что дети стесняются сказать родителям, что хотят очень дорогую игрушку. Игротехник, конечно, все передает родителям. А те удивляются, как в таком раннем возрасте ребенок понимает, что родители не могут позволить себе сделать ему такой подарок.

Родители часто не предупреждают, что у них ребенок с ДЦП. По словам Дарии, с такой категорией детей работается замечательно, но из-за того, что родители вовремя не предупреждают об особенностях, приходится менять специфику программы буквально на ходу.

«Самый нелюбимый персонаж – клоун»

Все сценарии Дария продумывает сама. Игротехник рассказала, что в начале своей работы все репетировала, но со временем поняла – все нюансы отрепетировать нельзя, потому что компании разные, и, как правило, многое идет не по сценарию. Поэтому Дария продумывает только основу будущего мероприятия: танцы, игры, эстафеты, а потом импровизирует.

– В первые десять минут знакомства с детьми анализируешь и определяешь, какие они и что им нужно. Конечно, пытаешься расспрашивать родителей заранее, но они никогда не дают тебе полной картины, – рассказала девушка.

Вдохновение Дария находит в мультфильмах, на семинарах, во время общения с людьми из той же сферы, что и сама. В поисках нового персонажа девушка обращается к друзьям, знакомых, во время праздников ненавязчиво расспрашивает детей.

По словам девушки, она любит играть детских мультипликационных персонажей: «Три кота», «Щенячий патруль», «Гравити Фолз», а нелюбимый ее персонаж – клоун.

– Я считаю клоуна безликим. Вроде они и разные, но при этом все одинаковые, у них нет истории.

Девушка признается, что хоть и пытается относиться к своей работе, как к отдыху, но у нее также случается настроение «на нуле», и тогда ей помогают сами дети.

– Открывается дверь, а там все эти прыгающие карапузы визжат от восторга, и ты невольно сам заряжаешься их настроением и забываешь о плохом.

Но бывает, что плохое настроение и по ту сторону двери, тогда просто переключаешься и включаешься в работу. Здесь, наверное, важны театральные навыки – актеров учат переключать эмоции.

«Деду Морозу предлагают переобуться, а Снегурочке приходиться работать в тапочках»

По словам Дарии, ее работа в основном проходит без казусов. Но, как и везде, все предусмотреть нельзя.

– Бывает что на Новый год, подряд двадцать заказов, и вдруг ломается каблук, а это единственные туфли Снегурочки, и приходится тогда работать в каких-нибудь тапочках. А Деду Морозу часто предлагают переобуться, и тогда приходиться объяснять, что ему не солидно будет ходить в носках.

А бывало, что игротехника нечаянно закрывали в подсобке, где она переодевалась. После этого ей приходилось надеяться только на сообразительность родителей, которые ее оттуда вызволяли.

Кроме инцидентов, Дарии приходится сталкиваться и со стереотипами, которые оставляют осадок. Так, она часто слышит, что Деда Мороза называют алкоголиком, а Снегурочку – реквизитом для фотографии.

– Многие считают, что на игротехника не надо учиться, достаточно найти костюм и набрать заказов. Но вот я до сих пор не могу найти напарника, вроде и город не маленький, но ни одного человека не находится. Потому что не все так просто. Нужно учиться и иметь много навыков. Педагогам в этом плане проще, потому что у них есть навыки работы с детьми.

Дария уверена, что и внешность играет не последнюю роль, ведь она должна располагать людей. Игротехник также должен быть коммуникабельным, самокритичным, опрятным – костюмы без дырок, пятен и запахов. К реквизиту отдельные требования – он должен быть не травмоопасным. Важен также и возраст. Дария считает, что у нее еще есть лет десять для того, чтобы играть Снегурочек, принцесс и пираток. А вот позже придется пересматривать свой репертуар, и включать более возрастных персонажей, например, Бабу-ягу.

– В нашей сфере мужчинам проще: у девушек виден процесс взросления, а у парней все происходит гораздо ровнее. И они гораздо дольше задерживаются в этом направлении.

«Не люблю работать с очень состоятельными людьми»

По словам Дарии, за время своей работы она сталкивалась с двумя видами отношения к аниматорам: «Вау, круто!» и «Так себе работка».

Но девушка рассказала, что ей нравится работать с детьми.

– У меня нет понятия плохой ребенок, есть понятие не очень хороший родитель. Наши дети – это отражение нас самих.

А вот вести свадьбы, или другие мероприятия для взрослых, девушка не хочет. Дария признается, что пробовала быть помощником ведущего на свадьбе, и ей хватило этого опыта.

– Нужно постоянно держать тонкую грань, чтобы никого не обидеть, но показывать дистанцию. Кстати, а ведущие взрослых мероприятий боятся работать с детьми.

Девушка отметила, что работать с очень состоятельными людьми не любит, из-за их отношения – как к обслуживающему персоналу. Хотя и тут есть исключения.

Что касается зарплаты, по словам Дарии – она не голодает, зарабатывает в пределах рамок «по 500», но часть средств постоянно уходит на реквизит, костюмы и подготовку к новым праздникам.