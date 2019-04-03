Пять дальнейших шагов команды Зеленского 1 3.04.2019, 11:12

Владимир Зеленский

Александр Данилюк рассказал о намерениях команды кандидата в президенты Украины.

Победитель первого тура выборов, шоумен Владимир Зеленский после дня голосования 31 марта пока сторонится публичных выступлений: в первую ночь подсчета голосов он дал два небольших брифинга в своем штабе и с тех пор не выступал с заявлениями.

Вместо него позицию кандидата в президенты озвучивают его советники и представители штаба. Так, вечером во вторник, 2 апреля, экс-министр финансов Александр Данилюк, член команды Зеленского и один из его советников, озвучил дальнейшие планы и намерения команды Зе.

Экс-министр выступил на Free market road show - событии, которое провел Bendukidze Free Market Center.

Новое время обобщило главные заявления Данилюка и представляет пять главных задач, реализации которых в ближайшее время намерена добиваться команда Зеленского – в том числе в случае его победы во втором туре выборов.

1. Новый Избирательный кодекс

Команда Владимира Зеленского будет добиваться принятия нового Избирательного кодекса до проведения парламентских выборов осенью 2019 года.

"Парламентские выборы должны проходить по новому Избирательному кодексу", - заявил Данилюк. По его словам, политсила Зеленского (партия Слуга народа) заинтересована в том, чтобы получить надежное большинство в парламенте для проведения предлагаемых ею реформ, а потому считает крайне важным утверждение нового кодекса.

Данилюк усомнился в желании парламента принимать этот документ, однако подчеркнул, что команда Зеленского будет настаивать на этом.

По словам Данилюка, в случае победы Зеленского в президентской гонке приоритет до парламентских выборов будет отдан тем реформам, где можно показать быстрый результат, где президент имеет для этого полномочия. Среди них он назвал трансформацию судебной системы, реформу СБУ и антикоррупционных органов.

2. План судебной реформы

На следующей неделе (8–14 апреля 2019 года) команда Зеленского пообещала представить план реформы судебной системы. По словам Данилюка, основатель Студии Квартал 95 намерен "перезапустить" эту реформу в числе первых в случае своей победы на выборах президента.

"Представим на следующей неделе наше видение [реформы]", - пообещал экс-министр финансов.

Александр Данилюк отметил, что судебная система "будет поставлена с головы на ноги", а начать реформу планируют с Верховного суда и Апелляционного суда.

3. Перезапуск антикоррупционной инфраструктуры

Данилюк также подчеркнул, что Владимир Зеленский в случае его избрания президентом будет добиваться перезапуска антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Экс-министр посетовал, что в настоящее время она не работает из-за политической зависимости: мол, даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводить эффективные расследования, то они блокируются Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Проблема с лидерством в антикоррупционной прокуратуре", - считает представитель команды Зеленского.

Данилюк выразил надежду, что Антикоррупционный суд будет сформирован еще президентом Порошенко до завершения его текущих полномочий президента.

Он также спрогнозировал, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах "первые посадки" произойдут "уже вскоре после выборов".

4. Революция в силовых структурах

Данилюк также анонсировал кардинальные преобразования в силовых структурах (в частности Генпрокуратуре и СБУ) и ряде других госинститутов (Государственной фискальной службе) в случае победы Зеленского во втором туре выборов.

Экс-министр финансов назвал "провальными" реформы в этих структурах после Революции достоинства и заявил о необходимости "запустить" их заново с новыми людьми.

"Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС – полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять – это старый подход революции: "до основания, а затем", - заявил Данилюк и советник Зеленского.

Он подчеркнул, что менее радикальные методы не работают.

"Поэтому наш подход к реформированию и Генеральной прокуратуры, и всех органов, которые я перечислил - и других – искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново", - заявил экс-министр. Он также поделился мнением, что Генеральной прокуратуры не должно быть в Украине в принципе.

По словам Данилюка, в команде Зеленского разработали модель такого "запуска заново" Генпрокуратуры, а также определили подобную модель для СБУ – "это должна быть контрразведка".

А руководить новыми органами должны люди, которые вышли не из системы и которые понимают цель этих новых органов в новом государстве, заявил представитель команды Зеленского.

Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский поддерживает внедрение таких радикальных подходов, поскольку сам является "человеком не из системы".

Кроме того, по словам Данилюка, команда Зеленского предложит изменить и закон о госслужбе, чтобы она "напоминала работу в частном секторе, была более эффективной и гибкой".

5. Создание службы финансовых расследований

Вместо налоговой милиции и других аналогичных подразделений силовых органов в Украине должна появиться Служба финансовых расследований (СФР), пояснил видение команды Зеленского Александр Данилюк.

По его словам, создание такой службы вместо структур, оказывающих давление на бизнес, остается одним из главных приоритетов кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды.

"Даже если парламент решить тормозить этот вопрос, у нас есть практический подход, как реализовывать эту реформу даже без закона [в случае избрания Зеленского президентом]", - заявил Данилюк.

Он также выразил свое личное убеждение, что СФР должна подчиняться Минфину. Напомним, Данилюк безуспешно добивался принятия законодательства о Службе финансовых расследований в свою бытность министром финансов в 2016-2018 годах.

Среди других первоочередных планов команды Зеленского в сфере экономики советник основателя Студии Квартал 95 также назвал принятие нового Налогового кодекса и Кодекса о труде. По словам Данилюка, в этих вопросах команда Зеленского "выходит на финишную прямую".