Минчанин воюет с системой ЖЭУ 3.04.2019, 11:30

1,395

Фото: Максим Тарналицкий

Минчанина собираются судить за то, что на стене в подъезде отслаивается краска.

Старый жилфонд — головная боль как для собственников метров, так и для коммунальщиков: все время где-то что-то сыплется, протекает или находится в предаварийном состоянии, пишет onliner.by.

Но бороться с этой напастью все же пытаются: хоть и не спеша, капремонты приходят в трех-пятиэтажки, а там, где пока не до глобальных перемен, делают хотя бы косметический ремонт подъездов за счет жильцов. Примерно два года назад «косметику» пережил и первый подъезд старенького дома №15 по улице Сурикова. С каждой квартиры через жировки собрали по 70 рублей и облагородили места общего пользования: побелка на потолке, новая краска на стенах. Не шикарно, но вроде лучше, чем было. Или нет?

Ремонт, к которому много вопросов

В блочной трехэтажке Александр Иванович живет практически всю свою жизнь: в 60-х годах как получил квартиру, так и не переезжал никуда, привыкнув к району, соседям и периодическому общению с коммунальщиками. За долгие годы существования его дом так и не увидел капремонта, но около 20 лет назад жэсовцы навели хотя бы бесплатный «марафет» подъездов. Однако жильцы говорят, что его результатов хватило ненадолго — через какое-то время краска стала шелушиться и трескаться. Так и жили, пока не подошла очередь нового бело-зеленого преображения.

Казалось, что с ремонтом, датированным 2017 годом, все должно измениться — как-никак делают за средства жильцов, а потому должны отвечать за качество. Впрочем, оценить, каким именно вышел ремонт, можно уже при входе.

— Эта стена всегда была проблемной, — вспоминает Александр Иванович. — Сколько себя помню, столько краска и штукатурка тут толком не держались. Поэтому, когда начались работы по ремонту, я специально наблюдал, что и как делают мастера. И что могу сказать: здесь подмазали, там «папэцкали» и все. Такого, чтобы старый слой полностью сняли, зачистили, зашпаклеваи и уже потом красили, и близко не было. Ограничились «ямочным» ремонтом: где были самые вопиющие проблемы, там копошились, где вроде бы все нормально, так и оставили.

Я лично подходил к малярам и говорил, что это неправильно и толку от таких манипуляций не будет: делать надо нормально, чтобы один раз и на долгие годы, а не имитировать работу. Но кто ж меня будет слушать… Более того, когда я увидел, что основание нормально не готовят, а сразу начинают красить, стал звонить в ЖРЭО, райисполком, еще какие-то госорганы. Думаете, кто-то отреагировал? Приехал? Начал разбираться? Как бы не так — всем по барабану.

Минчанин рассказывает, что прошло буквально два месяца после косметического ремонта, и краска на стене опять начала отслаиваться. Александр Иванович стал жаловаться на это коммунальщикам. Те не отреагировали. Тогда жильцы, многие из которых оказались недовольны качеством ремонта, собрали подписи и отправили гневное письмо в Комитет госконтроля.

Ответом из важнейшего ведомства минчане остались недовольны. Во-первых, обращение спустили «вниз». А во-вторых, «низовая» структура хоть и согласилась с тем, что в ходе обследования пережившего ремонт подъезда дефекты были выявлены, но заявила, что все их исправили в полном объеме, что подтвердил жилец всего одной квартиры.

— Действительно, маляры приходили и точечно подмазывали. Это было, но на другие наши замечания просто закрыли глаза. Я продолжил жаловаться, обращаясь буквально во все инстанции, звоня по всем телефонам. Доходило до смешного: как-то дозвонился до министра ЖКХ, а уже через полчаса в подъезд прибежал маляр с кисточкой, шпаклевкой и краской, чтобы подкрасить проблемные места. За ним через 15 минут — мастер, через полчаса — директор ЖРЭО. И все это 29 декабря! Цирк, — замечает мужчина.

Неожиданный поворот

Минчанин вместе с соседями продолжил обращаться непосредственно к коммунальщикам и в те организации, что должны контролировать их деятельность. Ответы постепенно приходили, но в них не было ничего утешительного для оплативших ремонт жителей. Зато жэсовцы, которым после заявлений Александра Ивановича регулярно приходилось подмазывать проблемную стену, решили посмотреть на ситуацию с другой стороны: может, проблема не в нас, а в самом жильце квартиры, которая граничит с подъездом?

— Он всюду жаловался, вот его и решили приструнить, — считает супруга Александра Ивановича, который из борца за порядок в подъезде превратился в главного обвиняемого в беспорядке. — Если бы молчал и не дергался, так бы и жили спокойно: стена продолжала бы облазить, а мы не бегали по судам. До сих пор считаю, что незачем было с ними связываться. Воевать с госструктурами бессмысленно.

— Жэсовцы стали говорить, что это из-за меня краска на стене отслаивается. Мол, якобы у меня протекают трубы, влага впитывается в стену и потом страдает верхний слой в подъезде, — говорит минчанин, стоя посреди маленькой ванной, в которой хоть и старенький ремонт, но нет признаков сырости, намеков на плесень и абсолютно сухой воздух. — Стали меня буквально убеждать в этом: ты залил, ты виноват. Но как под плиткой такое вообще можно увидеть, определить и считать истиной? Причем до этого ко мне приходили специалисты, комиссии и убеждались, что все сухо.

На этой почве между ЖЭУ 1 и минчанином произошел первый суд. Коммунальщики требовали предоставить доступ в квартиру и непосредственно к коммуникациям (то есть, надо было разбомбить плитку и стяжку). Александр Иванович обещал, что сделает все после того, как получит ответы на письма, которые отправил в администрацию района, Мингорисполком, Министерство ЖКХ и aдминистрацию Лукашенко. Коммунальщики ждать так долго не хотели, а потому пригрозили судом, предварительно направив предписания.

Пока стороны препирались, минчанин начал получать ответы. Так, например, Министерство жилищно-коммунального хозяйства вроде бы расставило все по местам: «При обследовании вашей квартиры установлено, что сантехническое оборудование и инженерные коммуникации находятся в удовлетворительном техническом состоянии. В связи с тем, что в настоящее время установить причину залития не представляется возможным, работы по восстановлению материалов отделки будут выполнены специалистами ЖЭУ №1 Заводского района».

Минское городское жилищное хозяйство копнуло глубже: «В октябре текущего года специалистами ГП „ЖЭУ №1 Заводского района Минска“ в местах общего пользования подъезда №1 выполнены работы по восстановлению материалов отделки ограждающей конструкции, смежной с вашей квартирой. Однако при выполнении работ не был соблюден технологический процесс, а именно, работы по просушке и подготовке конструктивных элементов к покраске выполнены не в полном объеме, что явилось причиной вздутия окрасочного покрытия». С этими же доводами согласно и Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района.

Судиться всегда и везде

Несмотря на эти вроде бы исчерпывающие ответы, ЖЭУ №1 составляет протоколы «об административном правонарушении», мол, Говор А. И., вопреки требованиям, не предоставил специалистам доступ к инженерному оборудованию. И тут же подает в суд. Александр Иванович в свою очередь говорит, что так был измотан этой нервотрепкой, что готов был предоставить любой доступ, лишь бы от него отстали, но коммунальщики просто не уведомили его вовремя. И 30.01.2019, когда был в курсе предстоящего визита, все-таки пустил специалистов к себе.

Наш действительно гуманный суд принимает мудрое решение: дело об административном правонарушении прекратить, так как степень провинности ранее несудимого и непривлекавшегося гражданина малозначительна.

Но на этом история не заканчивается. Специалисты ЖЭУ №1 еще раз приходят в квартиру к минчанину 19 февраля 2019 года и составляют акт обследования, в котором приходят к выводам: «Следов сырости в квартире не выявлено», «Течи канализации не выявлено», «Видимых дефектов канализационных труб не выявлено», «Следы залития где-либо отсутствуют». Разошлись стороны на том, что собственник обязуется самостоятельно в срок до 30.08.2019 поменять трубопровод канализации в квартире. Вроде бы все ясно и разумно. Можно собрать деньги на большой ремонт и сделать его.

Но уже 1 февраля 2019 года Александр Иванович получил претензию от того же ЖЭУ №1, в которой ему предлагается за свой счет отремонтировать подъездную стену. Все работы обойдутся ему в 210 белорусских рублей, которые надо перечислить на счет ЖЭУ №1 Заводского района. Иначе суд, а вина минчанина уже вроде как доказана. И никаких компромиссов.

— Чтобы уж наверняка закрыть этот вопрос, я разбил в ванной пол и освободил для осмотра трубу. Хорошо, что до этого ремонт не успел сделать (пять лет смотрел за лежачей матерью), а то ведь было бы обидно. И что — труба сухая, нигде ничего не течет, — минчанин включает воду, и та при нас спокойно, без «отклонений» убегает в канализацию. — Но 19 февраля ко мне приходит новая комиссия, и она, забыв про все предыдущие заключения, уже устанавливает, что проблема якобы у меня. А заключается она в том, что не выполнена гидроизоляция места примыкания ванной к стене, смежной с лестничной клеткой.

И как они доказывали, что именно в этом заключается суть: взяли дождик, включили напор и стали поливать ту стену, где крепится смеситель. А потом с умным видом: смотрите, тут течет! Но кто так пользуется ванной. К тому же на полу всегда было сухо, и они сами это отмечали, как и то, что трубы находятся в удовлетворительном состоянии.

Поверить в то, что место примыкания ванны к стене во всем виновато, действительно непросто. И прежде всего потому, что, согласно планировке квартиры, ванна примыкает не к стене, а к вентшахте, глубина которой около 20 сантиметров. То есть литрам воды надо не просто просочиться через одну стену, но еще преодолеть 20 сантиметров и просочиться через вторую стену, которая граничит уже с подъездом (локация снаружи — в районе почтовых ящиков).

Onliner, конечно, не эксперт и не претендует на истину в последней инстанции, но, вооружившись рулеткой, журналисты замерили все расстояния внутри квартиры и перенесли их на внешнюю, подъездную, часть. Получилось, что самый большой кусок отслоения краски приходится не на место расположения незагерметизированной ванны, на которую грешат жэсовцы, а на то место, где расположен умывальник. Причем «географически» отслоение идет вверх, а не вниз от канализационной трубы. Следующие очаги расположены также вверх от трубы и в районе канализационного стояка, к которому вопросов нет.

Александр Иванович не поленился и прошелся по соседним домам и подъездам, в которых те же самые проблемы с краской. Где-то ремонт был, где-то нет, но результат примерно один и тот же.

Слово специалистам

В ЖЭУ №1 уверены, что иных причин залития и проблем со стеной, кроме как протечка на стороне Александра Ивановича, нет.

— Мы предложили ему выплатить 210 рублей — это компенсация за ремонт, который был произведен нашими специалистами. Ремонт сделали, но затем прошло повторное разрушение лакокрасочного слоя наружной ограждающей конструкции, смежной с его квартирой. В частности, с совмещенным саунзлом. Сейчас вопросом занимается наш юрисконсульт, если средства не будут перечислены добровольно, дело направят в суд.

Кто прав, кто виноват, видимо, будет устанавливать суд, потому что каждая из сторон твердо стоит на своих позициях. Любопытно, к каким выводам придут эксперты, если в ходе разбирательства будет назначена судебная экспертиза.