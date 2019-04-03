Против брестского активиста возбудили уголовное дело после провокации 1 3.04.2019, 11:46

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Моисей Мазько

Фото: b-g.by

Моисея Мазько задержали за «патроны» и «взрывчатку».

Активиста Моисея Мазько, участвовавшего в протесте против строительства аккумуляторного завода под Брестом, задержали по подозрению в незаконном хранении патронов и взрывчатки. Об этом belsat.eu сообщил правозащитник Роман Кисляк. 62-летний Мазько сейчас помещен в изолятор.

По предварительной информации от правозащитника, против активиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса – «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Максимальное наказание по ней – до 7 лет лишения свободы.

Как рассказал Кисляк, силовики задержали активиста вчера вечером, ночью с него взяли объяснения и отправили в изолятор. Утром 3 апреля в доме Мазько в деревне Тельмы провели обыск. Процессуальный статус Мазько на данный момент – подозреваемый, обвинение пока не предъявлено. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не было.

Моисей Мазько, член инициативной группы против строительства завода АКБ, 2 апреля был остановлен ГАИ, после чего в его машине сотрудники милиции нашли черный пакет, а в нем предметы, похожие на патроны. Позже там же милиционеры нашли взрывчатку и взрыватель.

Сотрудники милиции и следственного комитета работают на дороге, где была остановлена машина Моисея Мазько.

Фото: «Белсат»

«Очевидно, это все было подброшено в машину Мазько милиционерами. Они что-то долго искали, просматривали ремни безопасности, хотя обычно ГАИ никогда такого не делает. Очень неправдоподобно! Они даже не могли точно объяснить, зачем проводят тщательный осмотр авто – говорили только, что в Высоком якобы ранее исчезла подобная машина», – говорит Роман Кисляк.

Он утверждает, что против Мазько была совершена провокация из-за участие в протесте.

Такого же мнения придерживаются и родственники Мазько.

«Наша семья считает, что это провокация, связанная с протестом против завода», – сказала belsat.eu Ирина Мазько, невестка активиста.

Протест против строительства завода длится с зимы прошлого года: каждое воскресенье жителя Бреста и прилегающих деревень выходят на главную площадь города, чтобы выразить свое несогласие.

Компания «АйПауэр» принадлежит бизнесмену Виктору Лемашевскому, который утверждает, что аккумуляторным бизнесом занимается уже 20 лет. Средства на строительство завода – это кредит, который Лемашевский получил от Банка развития Беларуси по кредитной линии, открытой Пекином для Минска.

Главным подрядчиком проекта выступает Аньхойская строительная корпорация. Сумма инвестиций составляет по разным оценкам от 26 до 28 млн долларов. Первые аккумуляторы «АйПауэр» собирался выпустить еще осенью 2018 года.

Открытие аккумуляторного завода в Бресте ожидается вскоре. Дата специально не анонсируется – вероятно, чтобы не вызвать новую волну протестов.