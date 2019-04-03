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Виктория Азаренко: Первый матч никогда не бывает простым

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  • 3.04.2019, 11:50
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка поделилась впечатлениями после победы в первом круге.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала победу над Мию Като в первом круге турнира в Монтеррее (6:4, 6:2), пишет «Трибуна».

«Мне понадобилось несколько лет, чтобы наконец приехать в Монтеррей, и мне очень приятно тут находиться. Мне кажется, первый матч никогда не бывает простым. И я играла с соперницей, которую не знала, и у меня не было времени на то, чтобы приспособиться к условиям.

Надеюсь, тут немного потеплеет».


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