Виктория Азаренко: Первый матч никогда не бывает простым 1 3.04.2019, 11:50

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка поделилась впечатлениями после победы в первом круге.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала победу над Мию Като в первом круге турнира в Монтеррее (6:4, 6:2), пишет «Трибуна».

«Мне понадобилось несколько лет, чтобы наконец приехать в Монтеррей, и мне очень приятно тут находиться. Мне кажется, первый матч никогда не бывает простым. И я играла с соперницей, которую не знала, и у меня не было времени на то, чтобы приспособиться к условиям.

Надеюсь, тут немного потеплеет».