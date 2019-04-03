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Какую еду взять в долгую поездку

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  • 3.04.2019, 11:57
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В путешествиях туристы часто нарушают режим правильного питания.

Близится сезон отпусков, да и майские праздники не за горами. «Сегодня» рассказывает, какую еду лучше всего взять с собой, если у вас планируется длинная поездка.

Много жидкости

Почти никто во время путешествий не соблюдает режим правильного питания, не говоря о балансе жидкости. Многие берут в долгие поездки сладкую воду, соки или газировку. Но этого делать категорически нельзя. Такая жидкость блокирует поступление обычной воды в организм. Из-за этого возникает сильная жажда, а это не очень хорошо во время длительных поездок.

Цельные фрукты и перекус

Лучше берите с собой цельные, а не нарезанные фрукты. Первые остаются свежими до двух суток при комнатной температуре, а вторые — всего два часа. Помимо прочего, можете упаковать в багаж орехи, сухофрукты и чипсы из морской капусты в вакуумной упаковке. С ними точно ничего не случится, а такие продукты богаты клетчаткой и другими питательными веществами.

Портативный холодильник

Переносной холодильник пригодится вам на пляже. В него можно сложить бутерброды, йогурты, овощи и фрукты. Это все — питательные продукты. С их помощью в не потратите денег на дорогую еду в вагоне-ресторане, а еще сможете накормить всю семью.


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