Что говорят начальники чиновника, который умер во время подготовки к приезду Лукашенко 4 3.04.2019, 12:18

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Игорь Кобылянец скончался во время побелки коровника на ферме.

1 апреля СМИ написали о смерти чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца. 50-летнего экономиста из управления сельского хозяйства отправили белить коровники на ферме. Во время работы мужчине стало плохо, он умер.

Родственники Кобылянца утверждают, что чиновника, как и других работников райисполкома, периодически отправляли мыть и красить фермы. Говорят, такая практика появилась, когда Шкловский райисполком возглавил Василий Витюнов — недавно уволенный с этой должности.

Игорь Кобылянец

«Наша Нива» обратилась за комментариями к начальникам умершего чиновника.

Начальник управления сельского хозяйства Шкловского райисполкома Михаил Куксенков своим ответом удивил.

«Кобылянец на сегодняшний день у нас не работает», — сообщил Куксенков.

Михаил Куксенков

На уточнение, что уже известно о смерти его подчиненного, чиновник ответил так:

«Спросите у его жены, она лучше знает. Кто его куда отправлял, умер он, не умер, я не близкий родственник, не могу вам объяснить этого».

Ирина Лазаренко, заместительница Куксенкова, сообщила, что ничего не может сказать, так как на момент трагедии была в отпуске и ничего не знает.

Василий Витюнов, который якобы и отправлял чиновников работать в коровниках, уже сменил работу. 26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловский» и устроил разнос, увидев грязных и «обосранных» коров. После полетели головы: уволили министра сельского хозяйства Зайца, вице-премьера Русого, могилевского губернатора Доманевского. Сняли и Витюнова — с должности главы Шкловского райисполкома его перевели на пост главы того самого агрохолдинга «Купаловский».

Журналисты связались с Витюновым, но он не захотел разговаривать. Ответил коротко: никаких комментариев, все вопросы следователям.

Василий Витюнов

Кстати, близкие к семье умершего Игоря Кобылянца утверждали, что чиновник имел напряженные отношения с Витюновым. Это не первая неприятная история в биографии экс-председателя райисполкома.

Год назад повесился Дмитрий Василевский, который на тот момент руководил тем самым «Купаловским». СМИ писали, что у Василевского с председателем райисполкома был конфликт. Сам Витюнов утверждал, что конфликта не было.