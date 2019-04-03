Китай строит крупнейший в мире танкер для перевозки сжиженного газа 1 3.04.2019, 12:12

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Иллюстрационное фото Pixers

Работы проходят при содействии Норвегии.

Крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ будет способен перевозить до 270 тыс. куб. м энергоресурса

Шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Судно будет способно перевозить до 270 тыс. куб. м энергоресурса, сообщает ТАСС.

Работы по проектированию будут проходить при содействии Норвегии. Согласно достигнутому соглашению, к 2020 году конструкторы двух стран подготовят всю необходимую техническую документацию, на основе которой начнется строительство.

"Природный газ будет играть важную роль в структуре производства и потребления энергии Китая, и СПГ как энергоноситель станет важным источником удовлетворения растущих потребностей", - заявил председатель Китайской национальной шельфовой корпорации (CNOOC) Ян Хуа.

В Китае постоянно растет спрос на природный газ. В 2018 году страна импортировала 53 млн т СПГ, поставив исторический рекорд. Согласно официальной статистике, власти Китая уже создали более 20 терминалов с общей ежегодной пропускной способностью 80 млн т для его активной закупки.