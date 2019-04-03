Фотофакт: Более 200 родителей выстроились в очередь за направлением в детсад 3.04.2019, 12:30

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Оказывается, что это нормальная ситуация.

В редакцию tut.by обратились родители из Фрунзенского района Минска, которые сообщили, что 2 апреля в управлении образования собралось более 200 человек, чтобы получить место в детском саду для ребенка. Чиновники уверяют, что это штатная ситуация и что все дети получат места в садах во Фрунзенском районе.

— Это нормальная ситуация для Фрунзенского района, — говорит начальник управления Елена Киселева. — Со 2 апреля у нас выдача направлений в детские сады на свободные места. Родители решили прийти в первый день. С утра в очереди было более 290 человек. На сегодня 200 уже принято. Прием с 14 до 20 часов, но начали обслуживать в 11, потому что некоторые здесь стояли с 7 утра. Ажиотаж на пустом месте.

По словам чиновника, на учете нуждающихся во Фрунзенском районе стоит свыше 17 тысяч детей, из них от 3 до 5 лет — более 5600 детей. Это те, кто в самое ближайшее время должны попасть в сад. Обычно родители записывают детей на очередь в детсад сразу после рождения. Те, кто сделал это позже по разным причинам — кто-то забыл, кто-то не знал, кто-то переехал из другого района — получают направление со 2 апреля, когда распределяют оставшиеся в садах места.

— Все дети получат места во Фрунзенском районе, ни один ребенок не останется на улице, — обещает Елена Киселева. — Если нет мест в ближайший сад, стараемся смотреть, чтобы сад был по ходу транспорта от дома до работы родителей. Если выдается направление в сад, который очень далеко от дома, ребенок не снимается с учета. И как только освобождается место поближе к дому, ребенка можно туда перевести.

В управлении также отметили, что в ближайшие полтора года ожидают открытия двух новых садов в Каменной Горке.