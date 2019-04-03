В Ингушетии проходят обыски и задержания активистов протеста 3.04.2019, 12:45

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Нескольких местных активистов задержали и доставили в суд.

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии провели утром в среду, 3 апреля, обыски и задержания ряда лидеров и активистов местного протестного движения, сообщает "Немецкая волна".

Среди задержанных - члены Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Барах Чемурзиев, Ахмед Погоров, Муса Мальсагов, Зарифа Саутиева, Багаутдин Хаутиев и Ахмед Барахоев. Об этом рассказали интернет-порталу "МБХ медиа" глава местного отделения "Яблока" Руслан Муцольгов, а также юрист, бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов. По данным местного издания "Фортанга", силовики увезли на допрос активиста ИКНЕ Исмаила Нальгиева.

Обыск прошел и у муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. По предварительной информации "Фортанга", обыски проводит ФСБ.

Некоторых активистов задержали и увезли силовики в масках сразу после того, как им открыли дверь примерно в 6 часов утра. Часть задержанных доставили в Магасский районный суд, в котором идет заседание по делу об участии в митинге в Магасе 26 марта. СМИ сообщают, что у здания суда в Магасе, а также в центре Назрани наблюдается скопление тяжелой техники.

Руслан Муцольгов связывает действия силовиков с тем, что двумя днями ранее было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в ходе акции протеста против соглашения о границе с Чечней, которая прошла в Магасе 26-27 марта. Тогда правоохранительные органы трижды пытались разогнать митинг против утверждения закона о референдуме по вопросу границы. В ходе акции протеста, длившейся около суток, произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами.

Протестующие решили разойтись только после того, как власти пообещали им согласовать новую акцию через пять дней.