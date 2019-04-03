Украина запретила чартерные полеты в Россию 1 3.04.2019, 12:50

Кабинет министров принял решение после полета Юрия Бойко в РФ.

Кабинет министров Украины установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы.

Как передает УНИАН, соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства.

«Мы сделали анализ перелета господина Бойко в страну-агрессор. Он воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил добро от ФСБ России, и прямым перелетом Киев-Москва попал на переговоры с премьер-министром страны-агрессора. Поэтому, мы предлагаем постановление о внесении изменений в положения об использовании воздушного пространства Украины», - заявил на заседании правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, постановление подано на рассмотрение с целью защиты государственной безопасности путем устранения лазеек для нерегулярного авиасообщения между Украиной и страной-агрессором.

«Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и страной-агрессором, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы», - сказал Аваков.