«Я более чем уверена, что Сашу избили» 1 3.04.2019, 12:56

Александр Орлов

Мать погибшего в Слониме солдата-срочника добилась новой проверки материалов дела.

В январе нынешнего года мать покойного солдата-срочника Александра Орлова получила письмо от Следственного комитета. В нем говорилось, что в возбуждении уголовного дела по статьям «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству» отказано. Мать с таким решением не согласилась и написала письмо в Администрацию президента. Прокуратура вернула документы на новое расследование в СК, сообщает «Газета Слонимская».

Напомним, рядового 20-летнего Александра Орлова нашли повешенным в каптерке 5 сентября 2018 года. Он служил в войсковой части № 33933 в Слониме. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Министерство обороны тогда сообщило, что причиной суицида стали личные обстоятельства, не связанные с военной службой.

Прокуратура направила Ольге Николаевне, матери солдата, письмо, в котором говорится, что «изучением материалов проведенной по данному факту проверки установлено, что принятое по ее результатам процессуальное решение не основано на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств гибели Орлова А.В. В этой связи 18.03.2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено с направлением материалов для проведения дополнительной проверки. Для организации проведения дополнительной проверки ее материалы направлены в центральный аппарат Следственного комитета».

Мать солдата рассказала, что была ознакомлена с результатами экспертизы. Ее выводы женщине показались странными.

— Веревка была вообще другого цвета, белого, но не палаточного (зеленого). На фотографии видно, что Саша лежал на земле, а на его лице были брызги крови. Гематома была на правом боку, ноге, и вся спина была в гематомах желтого цвета. Я видела фотографии вскрытия грудной клетки, позвоночника, черепа. Эксперт поставил диагноз: «внутреннее кровоизлияние мозга, почек, легких, позвоночника и отек мозга»… — говорит женщина. — Я более чем уверена, что Сашу избили, поэтому и случилось внутреннее кровоизлияние. Более того, по заключению следователя, сына нашли в 19 часов 45 минут, а смерть наступила в 20 часов 34 минуты. Как так может быть? Мне следователь сказала, что медики делали ему укол, чтобы завести сердце…