закрыть
3 апреля 2019, среда, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Я более чем уверена, что Сашу избили»

1
  • 3.04.2019, 12:56
Александр Орлов

Мать погибшего в Слониме солдата-срочника добилась новой проверки материалов дела.

В январе нынешнего года мать покойного солдата-срочника Александра Орлова получила письмо от Следственного комитета. В нем говорилось, что в возбуждении уголовного дела по статьям «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству» отказано. Мать с таким решением не согласилась и написала письмо в Администрацию президента. Прокуратура вернула документы на новое расследование в СК, сообщает «Газета Слонимская».

Напомним, рядового 20-летнего Александра Орлова нашли повешенным в каптерке 5 сентября 2018 года. Он служил в войсковой части № 33933 в Слониме. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Министерство обороны тогда сообщило, что причиной суицида стали личные обстоятельства, не связанные с военной службой.

Прокуратура направила Ольге Николаевне, матери солдата, письмо, в котором говорится, что «изучением материалов проведенной по данному факту проверки установлено, что принятое по ее результатам процессуальное решение не основано на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств гибели Орлова А.В. В этой связи 18.03.2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено с направлением материалов для проведения дополнительной проверки. Для организации проведения дополнительной проверки ее материалы направлены в центральный аппарат Следственного комитета».

Мать солдата рассказала, что была ознакомлена с результатами экспертизы. Ее выводы женщине показались странными.

— Веревка была вообще другого цвета, белого, но не палаточного (зеленого). На фотографии видно, что Саша лежал на земле, а на его лице были брызги крови. Гематома была на правом боку, ноге, и вся спина была в гематомах желтого цвета. Я видела фотографии вскрытия грудной клетки, позвоночника, черепа. Эксперт поставил диагноз: «внутреннее кровоизлияние мозга, почек, легких, позвоночника и отек мозга»… — говорит женщина. — Я более чем уверена, что Сашу избили, поэтому и случилось внутреннее кровоизлияние. Более того, по заключению следователя, сына нашли в 19 часов 45 минут, а смерть наступила в 20 часов 34 минуты. Как так может быть? Мне следователь сказала, что медики делали ему укол, чтобы завести сердце…


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип