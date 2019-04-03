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Столица Алжира встретила ликованием новость об отставке правителя

  • 3.04.2019, 13:01

В центральные районы города вышли толпы людей с национальными флагами страны.

Всеобщее ликование началось во вторник вечером в алжирской столице после объявления 82-летнего правителя Абдельазиза Бутефлики об уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Alg24.

В центральные районы города, в частности на площадь Мориса Одэна, вышли толпы людей, обернувшихся в национальные флаги Алжира. Были слышны крики радости, со всех сторон раздаются автомобильные сигналы.

Массовые манифестации и митинги с требованием немедленного ухода диктатора, его правительства и всего правящего класса проходили в Алжире с 22 февраля. Во вторник вечером Бутефлика официально уведомил председателя Конституционного совета о решении прекратить полномочия главы государства.


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