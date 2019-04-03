Приятно быть пророком в своем отечестве Дмитрий Гудков

3.04.2019, 13:23

Дмитрий Гудков

Мы как пользовались интернетом – так и продолжим.

Приятно быть пророком в своем отечестве. Когда сенатор Клишас внес закон о «суверенном интернете», я сразу сказал, что ничего подобного не будет. Потому что поставить рубильник на границе можно, но этой войдет в противоречие с корпоративными интересами разных друзей Путина. Ну ладно, вы испортите жизнь обычным пользователям. А что насчет технологических сетей? Атомными электростанциями вы как будете управлять – тоже с задержкой, необходимой товарищу майору?

До АЭС пока не дошло, а «Газпром» и РЖД уже резко против. «Требования законопроекта о «суверенном рунете» угрожают работе технологических сетей предприятий и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), следует из справки для топ-менеджмента «Газпрома», с которой ознакомился «Ъ».

В борьбе «Газпрома» с Клишасом я ставлю на «Газпром». Поэтому сенатор может прикупить к пижаме от Луи Виттона еще и модное оделяло, накрыться им и подальше спрятаться не только от интернета, но и от всех нас.

А мы как пользовались интернетом – так и продолжим.

Дмитрий Гудков, Telegram