В Минске задержали российского бизнесмена, бывшего мужа экс-солистки «ВИА Гра» 6 3.04.2019, 13:31

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Владимир Самсоненко

Владимир Самсоненко находится в СИЗО.

В Минске в марте задержан российский бизнесмен, бывший муж экс-солистки группы «ВИА Гра» Санты Димопулос Владимир Самсоненко. С 22 марта 2019 года Владимир Самсоненко находится в СИЗО.

Как сообщил tut.by адвокат Самсоненко Евгений Маслов, его подзащитный задержан по запросу правоохранительных органов Молдовы, объявивших Самсоненко в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 27, 145 и 164 УК Молдовы (Покушение на совершение преступления — убийства и похищения человека).

Отец задержанного, Виталий Самсоненко, уверен, что в деле сына много нестыковок. Владимира Самсоненко обвиняют в том, что в 2019 году он, якобы вступив в преступный сговор с гражданином П. (содержащимся на тот момент в тюрьме) и другими неустановленными лицами, организовал и руководил действиями албанских наемников, покушался на убийство и похищение человека.

«Моему сыну ставят в вину то, что он хотел освободить из тюрьмы П. при помощи тех же албанских наемников, для чего должен был совершить убийство высокопоставленного молдавского чиновника и похищения его несовершеннолетних детей. Интересно, что в качестве доказательств вины сына приводится зашифрованная переписка из мест лишения свободы с использованием мобильного телефона», — говорит Самсоненко-старший.

«То есть в молдавской тюрьме, оказывается, можно пользоваться мобильными телефонами, а убийство и покушение можно организовать по телефонному звонку, не покидая в течение года Беларусь. Мой сын — честный и порядочный человек, не знаком ни с какими криминальными молдавскими и албанскими элементами. Даже ни разу не был в этих странах. Это какой-то детектив, написанный по заказу», — недоумевает отец задержанного.

Виталий Самсоненко уверяет, что его сын планировал привлечь в Беларусь «зарубежные инвестиционные средства крупных финансовых компаний». «И как только он вышел на финальный этап годовой работы, происходит его задержание», — отмечает Самсоненко-старший.

Владимир Самсоненко родился в 1979 году, является гражданином России. По специальности юрист-правовед. Обучался в Венском университете экономики и бизнеса. Совладелец группы компаний UP.ME Consulting & Marketing, ltd. Ранее состоял в браке с Сантой Димопулос (экс-солисткой группы «Виа Гра»), женат, имеет двоих малолетних детей.

С мая 2018 года Владимир постоянно проживал в Беларуси, где зарегистрировал организацию ООО «Салвейшн» (инвестиционный криптофонд и оператор криптовалют).