Белорусский рубль снизился к трем основным валютам 3.04.2019, 13:47

Доллар продолжает дорожать.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 апреля прошли очередные торги валютами. Как сообщает сайт биржи, доллар подорожал на BYN0,0003, до 2,1417 рубля.

Евро окреп на BYN 0,0072, до 2,4063 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0154, до 3,2883 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.