«Сосед два месяца из квартиры не выходит» 1 3.04.2019, 14:06

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В минской многоэтажке заменили лифты, но не включили.

«Люди с девятого этажа уже больше двух месяцев не могут на улицу выйти», — говорят жители минской девятиэтажки. Они жалуются, что с февраля вынуждены ходить по лестнице пешком. Для многих такая кардионагрузка не только не полезна, но и вредна — пенсионеры предпочитают лишний раз из квартиры не выходить. Больше всего люди возмущаются тем, что новые лифты уже стоят, но их почему-то не включают и не объясняют, когда они заработают, пишет tut.by.

Лифты в 11-подъездном девятиэтажном доме по проспекту Правды, 54, остановились в начале февраля. Их меняют по программе «Безопасный лифт». С одной стороны, жители не против ездить в новых кабинах, но пешком подниматься на верхние этажи ежедневно в течение уже двух месяцев для многих оказалось настоящим испытанием.

— Мы живем на 8-м этаже, а муж недавно выписался из больницы: были проблемы с сердцем, ему нужно ходить на процедуры, — говорит София Ивановна из шестого подъезда. — И как ему это делать? Прошлый раз его забрала скорая со сбоем сердечного ритма. На девятом у нас вообще инвалид второй группы живет, он два месяца на улице не был.

Неработающий лифт создает проблемы и для семей с маленькими детьми. Больше всего людей раздражает то, что лифты уже установлены, но их почему-то не запускают.

Как следует из объявления на двери в подъезд, заменой подъемников занимается фирма «Профлифтмонтаж». Прораб Павел Козлов объяснил, почему лифты еще не запущены.

Объявление на подъезде. Сроки окончания работ не указаны

— Сначала нужно демонтировать старый и установить новый лифт в шахту. Меняется не только кабина: прокладываются новые питающие кабели, ведутся работы в шахте и машинном помещении. Обычно замена длится около двух месяцев при нормативе 90 дней. Мы лифты, кстати, уже во всех подъездах поменяли.

На сроки ввода в эксплуатацию влияют и различные согласования.

— Будь моя воля, я бы их уже запустил. Но лифт — это место повышенной опасности и в его приемке участвуют специалисты нескольких организаций — «Госпромнадзора», «Лифтсервиса», представитель заказчика (ЖКХ Московского района), представители завода-изготовителя.

Выяснилось, что собрать все разрешительные подписи не так-то и просто.

Новые лифты в подъездах уже стоят, ведутся пусконаладочные работы

— Специалистов от завода «Могилевлифтмаш» всего-то человек пять на всю страну, и они не всегда могут приехать по звонку. Их ждем на следующей неделе.

— На Правды, 54, нас очень подвел «Белтелеком»: вовремя не подключили оптоволокно, — объясняет Павел Козлов. — Без этого невозможно было подключить связь с диспетчерской. Вызывать комиссию не было смысла — не приняли бы. Теперь оптоволокно подключили, лифты в двух первых и двух последних подъездах готовы к запуску. Эксплуатирующая организация «Лифтсервис» должна в ближайшее дни принять их на обслуживание. Регистрация лифтов осуществляется в «Госпромнадзоре» по понедельникам: после получения всех подписей решение о запуске принимается в тот же день.