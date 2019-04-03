закрыть
3 апреля 2019, среда, 14:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Количество «уклонистов» от техосмотра будет только расти

6
  • 3.04.2019, 14:03
  • 1,628
Фото: bymedia

Что получат власти в итоге?

Автомобилисты так и не дождались 1 апреля изменений порядка уплаты дорожного сбора, введенного еще в 2014 году. Его, напомним, собирались отвязать от техосмотра, а контроль за уплатой - поручить Транспортной инспекции. На дорогах планировалось установить сотни дополнительных камер для того, чтобы идентифицировать и штрафовать неплательщиков, пишет Telegram-канал «Баста!».

Причины очередного обмана властей очевидны. Средства, выделенные на видеонаблюдение за дорогами, успешно «попилены», а врожденная жадность чиновников не позволила отказаться от неплохого источника доходов.

Что получат власти в итоге?

Из четырех миллионов автовладельцев в 2018 году техосмотр прошли только чуть более миллиона. Даже с учетом того, что новые транспортные средства получают сертификат раз в два года, эти цифры очень красноречивы.

Большинство белорусов уже сегодня бойкотируют техосмотр. Водители каждый день убеждаются в том, что «дорожный сбор» идет куда угодно, но не на дороги. Количество «уклонистов» будет только расти, а общая сумма поборов с автовладельцев — сокращаться. Эту простую истину признают даже сотрудники «Белтехомотра».

Самый честный и логичный способ уплаты «дорожного сбора» - включить его в цену бензина. Это, конечно, при условии, что наши деньги, действительно пойдут на ремонт дорог, а не на коттеджи в Дроздах.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип