Количество «уклонистов» от техосмотра будет только расти 6 3.04.2019, 14:03

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Что получат власти в итоге?

Автомобилисты так и не дождались 1 апреля изменений порядка уплаты дорожного сбора, введенного еще в 2014 году. Его, напомним, собирались отвязать от техосмотра, а контроль за уплатой - поручить Транспортной инспекции. На дорогах планировалось установить сотни дополнительных камер для того, чтобы идентифицировать и штрафовать неплательщиков, пишет Telegram-канал «Баста!».

Причины очередного обмана властей очевидны. Средства, выделенные на видеонаблюдение за дорогами, успешно «попилены», а врожденная жадность чиновников не позволила отказаться от неплохого источника доходов.

Что получат власти в итоге?

Из четырех миллионов автовладельцев в 2018 году техосмотр прошли только чуть более миллиона. Даже с учетом того, что новые транспортные средства получают сертификат раз в два года, эти цифры очень красноречивы.

Большинство белорусов уже сегодня бойкотируют техосмотр. Водители каждый день убеждаются в том, что «дорожный сбор» идет куда угодно, но не на дороги. Количество «уклонистов» будет только расти, а общая сумма поборов с автовладельцев — сокращаться. Эту простую истину признают даже сотрудники «Белтехомотра».

Самый честный и логичный способ уплаты «дорожного сбора» - включить его в цену бензина. Это, конечно, при условии, что наши деньги, действительно пойдут на ремонт дорог, а не на коттеджи в Дроздах.