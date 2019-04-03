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Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

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  • 3.04.2019, 14:09
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Александр Данилюк

Министерство иностранных дел может возглавить экс-министр финансов Украины.

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины Министерство иностранных дел может возглавить бывший министр финансов Александр Данилюк, заявил 3 апреля "Новому времени" нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано", – сказал нардеп.

На вопрос о том, огласит ли Зеленский кандидатуру своего премьера, Лещенко ответил: "Это нереально, ведь премьер-министра назначает Верховная Рада".

При этом, по словам нардепа, Зеленский "обещал не трогать" главу Национального банка Украины Якова Смолия, так как у того семилетний контракт.

Лещенко, Данилюк, экс-министр экономики Айварас Абромавичюс и экс-член Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка сформировали группу советников Зеленского в разгар президентской гонки, отмечает издание.


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